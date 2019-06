Previsioni meteo oggi 13 giugno 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 13 GIUGNO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, giovedì 13 giugno 2019.

Previsioni meteo oggi giovedì 13 giugno 2019 | NORD

Al nord locali addensamenti compatti su alpi e prealpi: deboli fenomeni associati ma in attenuazione pomeridiana. In serata residui rovesci sui rilievi alpini occidentali. Bel tempo sulle restatni aree con prevalenza di cielo sereno.

CENTRO E SARDEGNA

Al centro Italia e sulla Sardegna condizioni di tempo stabile con cielo sereno.

SUD E SICILIA

Al sud è prevista una giornata prevalentemente stabile e soleggiata con cielo sgombro da nuvole.

Previsioni meteo oggi giovedì 13 giugno 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in calo su gran parte del nord Italia, regioni centrali peninsulari e al meridione su coste tirreniche e ioniche. Calo più sensibile sulla Sicilia.

Stazionarie sulla Sardegna e sul resto del Sud.

Massime in aumento sulla Liguria, aree alpine e prealpine, regioni tirreniche centrali ed isole maggiori, più deciso sulla Sardegna. In diminuzione sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo le coste tirreniche meridionali. Senza variazioni sul resto del Paese.

VENTI

Vendi moderati sud-orientali sulla Sardegna. Generalmente deboli-variabili altrove.

Previsioni meteo oggi giovedì 13 giugno 2019 | MARI

Mossi i mari intorno alla Sardegna e lo Stretto di Sicilia con stato di mare in graduale aumento fino a molto mosso o localmente agitato su mare e canale di Sardegna. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Moto ondoso in attenuazione.