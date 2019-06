Phàrmasi offre assistenza ai clienti e informazioni sui prodotti: ecco perché è tra le migliori farmacie online

Lo sviluppo del commercio elettronico è uno dei motivi per cui le farmacie online hanno incrementato il loro successo, che ogni giorno sembra affermarsi sempre di più. A confermarlo sono le recensioni e gli acquisti degli utenti, ma anche i dati degli studi di settore che prospettano per il 2021 un incremento dei farmaci venduti online del 9,3 per cento.

Non c’è neanche da chiederselo, il successo di questo tipo di e-commerce dipende principalmente da tra elementi che sono la discrezione, la convenienza e la facilità nell’acquisto.

Tra le farmacie online Phàrmasi si presenta come una delle migliori per assistenza ai clienti e informazioni sui prodotti. Ragioni che gli utenti reputano particolarmente importanti per affidare la loro fiducia a una realtà commerciale in questo periodo storico ricco di proposte e soluzioni non sempre così sicure e sincere con il cliente.

La farmacia De Leo-Sgroi, che ha ideato il progetto online nel 2010, ha ottenuto il 97,2 per cento di recensioni positive degli utenti ed è stata certificata dalle indagini di settore per il suo miglior servizio clienti 2018-19.

L’importanza di un ottimo servizio clienti

Sembrerà strano, eppure anche per le farmacie online è di fondamentale importanza un ottimo servizio clienti che sia efficace, tempestivo e multicanale. Regola che Phàrmasi sembra aver preso alla lettera considerando che offre ai suoi clienti la possibilità di utilizzare vari canali come la posta elettronica, il numero verde, le chat live (uno dei più utilizzati insieme al contatto telefonico). La differenza la fa il personale, il servizio clienti è gestito da farmacisti appositamente dedicati a questi canali. Personale che oltre a offrire un servizio di qualità garantisce anche informazioni precise sui prodotti che propone, sui quali spesso offre vantaggiosi sconti del 25 per cento oltre che la spedizione gratuita per ordini superiori a 29,90 euro e spedizioni personalizzate in 24/72 ore.

L’importanza del servizio di assistenza clienti è data dalla necessità di ogni utente di essere ascoltato nei suoi dubbi e nelle sue domande sui prodotti, dalla necessità di avere un contatto fisico attraverso tutti i canali messi a disposizione. Del resto, un e-commerce va immaginato e considerato alla stregua di un tradizionale negozio di città. Come in un negozio troviamo i commessi pronti ad aiutarci, così anche in una realtà di shopping online il personale è prezioso, ancor di più se si tratta di un settore come quello farmaceutico.

Qualche dato sulle farmacie online

La direttiva europea 2011/62/UE, che in Italia è stata applicata dal 1° luglio 2015, ha dato il via alla vendita online di farmaci da banco, permettendo alle attività di e-commerce nel campo di salute, benessere e cura della persona di proporsi ai propri clienti.

Questo ha comportato un incremento, che può essere quasi considerato un boom, delle vendite online di questi prodotti.

Oltre ai farmaci (per il momento solo da banco) la cosmetica rappresenta un punto di forza delle farmacie online. La sua crescita tra il 2014-15 è stata notevole, passando da 144 a 177 milioni in un solo anno. Dato rilevante è quello che sottolinea che i comportamenti d’acquisto sono stati ricorrenti e non occasionali. Successo che raddoppia di anno in anno e che conferma questa realtà come qualcosa destinato a diventare sempre più presente.