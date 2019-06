Pamela Prati cachet Live D’Urso | Guadagno | Quanto ha chiesto | 100 mila euro

Pamela Prati cachet Live D’Urso – Richiesta shock. Pamela Prati, che era attesa come super ospite di Live non è la D’Urso nella puntata di ieri 12 giugno 2019, avrebbe chiesto una somma altissima per presentarsi in studio. Una gola profonda, che ci chiede l’anonimato, rivela: “Ha chiesto 110 mila euro per entrare in studio ed essere intervistata dalla D’Urso. Sapete tutti che cosa è successo”.

Notizia bomba. La padrona di casa, come ben sapete, non si piega alla richieste dell’ex ballerina del Bagaglino e prosegue anche senza di lei la trasmissione. In diretta tv ha spiegato tutto per filo e per segno: “Pamela ha preso un treno da Roma per essere qui, assieme alle sue avvocatesse”, racconta la D’Urso.

“Un incontro che avevamo stabilito su richiesta delle legali stesse, specificando inoltre che questa sarebbe stata un’ospitata a titolo gratuito. Sono stata molto felice di darle spazio ma dopo esserci incontrate la sera prima di questa diretta, improvvisamente sono iniziate ad arrivare delle pretese piuttosto particolari”, conclude la conduttrice.

Insomma, il braccio di ferro tra la D’Urso e la Prati arriva ai tempi supplementari. La regina di Cologno difende con gambo, in tutti i modi, la Prati che proprio a Domenica Live aveva annunciato di essersi innamorata di tale Mark Caltagirone e di volerlo sposare. Vi ricordate l’intervista con la chiave e i disegni? Proprio quella con tanto di lacrime versate dall’ex ballerina del Bagaglino. Puntata dopo puntata, la D’Urso porta in studio opinionisti e storie legate al Prati-gate smascherando il grande inganno di un matrimonio che puzzava di bruciato sin dall’inizio.

Poi l’ex ballerina si presenta in studio con il suo show. Imprevedibile. Davanti alle telecamere di Live non è la D’Urso tentenna, si arrampica sugli specchi. La padrona di casa, che aveva cercato di mettere insieme i pezzi di questo puzzle, cerca di farle alcune domande. Lei non risponde. Va via. La insegue Manuela Villa. Dopo poche settimane viene a galla la verità con la confessione della Michelazzo e poi a ruota quella della Prati (a Verissimo) e della Perricciolo (che si troverebbe in Francia).

Il secondo tempo del giallo si consuma a colpi di carte bollate dei legali e interviste. Un’amara verità. La Prati, da Silvia Toffanin, cerca di sistemare le cose dicendo di essere vittima di un grande inganno. La D’Urso offre alla Prati la possibilità di raccontare la sua verità in studio, dove tutto ebbe inizio. Ma le condizioni che la showgirl chiede non piacciono alla padrona di casa.

Super Barbara, durante la diretta, tuona dicendo: “Da questa mattina sono cominciate un po’ di richieste particolari da parte degli avvocati. Prima hanno richiesto la lista delle domande, e poi mi hanno detto che io dovevo essere chiaramente dalla sua parte e io avrei dovuto alzarmi e abbracciarla”.

Nel tardo pomeriggio, arriva un messaggio al produttore della trasmissione da parte di un avvocato di Pamela. Diceva che aveva prelevato Pamela dall’albergo per portarla all’aeroporto. Non sarebbe scesa dalla macchina se non le avessimo garantito una cifra. Una cifra molto molto alta. Decine di migliaia di euro. Non voglio usare la parola ricatto perché mi sembra brutto. Una persona vi doveva delle spiegazioni, e io non intendo prendere in giro nessuno e giusto che voi sappiate come sono andate le cose”.

Sembrerebbe ai titoli di coda la telenovela finita nel polverone delle polemiche con uno scambio di accuse senza precedenti tra Prati – Perricciolo e Michelazzo. E’ l’ultimo capito di una triste soap che pare abbia stufato molti italiani. Rimasti senza parole.