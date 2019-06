Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 13 giugno 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 13 GIUGNO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi giovedì 13 giugno 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 13 giugno 2019 | Ariete | Toro | Vergine | Pesci | Leone

Tra i segni più al top di questa giornata giovedì 13 giugno 2019 sicuramente l’Ariete: al top in particolare la vostra vita lavorativa. Potreste avviare nuove collaborazioni o contratti.

Buone opportunità professionali anche per il Toro: chi è in cerca di una nuova occupazione potrebbe svoltare.

Gli amici del Leone oggi potrebbero risolvere questioni finanziarie o lavorative in ballo da tempo. Per la Vergine novità in arrivo nel weekend in amore.

Giornata di grande recupero per i Pesci: per i single potrebbe essere il momento di rimettersi in pista.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 13 giugno 2019 | I segni in “giornata no”

Diversi i segni sfortunati di questa giornata. Tra questi sicuramente l’Acquario:una giornata all’insegna dello stress e del nervosismo.

I Gemelli dovranno affrontare varie questioni, ma d’altronde questo 2019 non è il vostro anno fortunato.

Per il Capricorno una giornata senza particolari novità né in bene né in male, le cose miglioreranno dal weekend.

Qualche tensione per il Cancro: non siete soddisfatti della vostra vita e vorreste cambiamenti importanti.

