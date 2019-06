Oroscopo di oggi 13 giugno | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 13 GIUGNO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di giovedì 13 giugno 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi giovedì 13 giugno 2019

Cari Ariete, oggi dovete sfruttare al massimo la vostra capacità di restare calmi. Non perdete le staffe se siete nervosi, specie con il partner.

Per evitare discussioni in amore, dimostratevi più comprensivi. L’errore sarebbe quello di rispondere al fuoco con il fuoco.

Amici del Toro, avete avuto un inizio di settimana piuttosto complicato. Ora è il momento di risalire la china.

Siamo già a giovedì, il weekend è ormai alle porte: resistete e tenete duro. Portate comunque avanti i vostri progetti.

Oroscopo di oggi 13 giugno 2019 | Gemelli

Le difficoltà non mancano, anche perché le stelle in questa fase non vi assistono più di tanto. Ma voi non abbattetevi.

Rimanete a galla e fatevi forza anche se qualcuno vorrebbe mettervi i bastoni tra le ruote, magari per invidia.

Cari Cancro, possibile qualche discussione in amore in questo giovedì 13 giugno 2019. Mantenete la pazienza per evitare litigi.

Ultimamente siete molto legati al passato, la nostalgia vi pervade, ma guardate anche al futuro. Non potete vivere di ricordi, soprattutto nei rapporti con il partner.

Cari Leone, oggi più che mai secondo l’oroscopo vorreste avere tutto sotto controllo. Siete con il fucile spianato ma questo potrebbe crearvi inimicizie con le persone che vi stanno attorno.

Perché di questo modo di fare burrascoso? Forse avete a che fare con un tradimento. Essere prepotenti non paga.

Oroscopo di oggi 13 giugno 2019 | Vergine

Amici della Vergine, una giornata molto impegnativa soprattutto sul lavoro che vi stresserà soprattutto a livello mentale.

Non rinunciate ai vostri obiettivi, anche se la tentazione di oziare e pensare alle vacanze è forte.

Il caldo e il bel tempo vi spingono a pensare al relax, magari dedicandovi a un’attività di gioco e svago all’aperto.

La vita da ufficio inizia a starvi stretta e anche in famiglia non mancano i problemi. In amore possibili discussioni da risolvere.

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi vi vede particolarmente preoccupati e pensierosi a seguito di una brutta notizia che avete ricevuto.

Non siate pessimisti e progettate con ottimismo perseguendo i vostri obiettivi. Il vostro partner può esservi di supporto.

Oroscopo di oggi 13 giugno 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, i problemi non mancano e questo caldo non aiuta di certo. Le vacanze per voi sono un’ansia.

Non avete ancora deciso dove andare e non avete intenzione di pensarci. Staccatevi dall’inverno e vivete il tutto con meno ansia.

Una giornata solare e positiva per il vostro segno. L’oroscopo oggi prevede gioia, serenità e pace.

Se avete progetti o cose da realizzare fatelo, vista la giornata fortunata. Qualche disguido in amore.

Cari Acquario, una giornata un po’ turbolenta quella di oggi secondo l’oroscopo.

Avete avuto un grande dispiacere per via di una delusione da parte di un amico. Un buon consiglio può essere quello di praticare dello yoga.

Amici dei Pesci, oggi 13 giugno vi attende una grossa e inaspettata sorpresa.

Un cambio importante che vi ridarà il sorriso dopo un periodo complesso: godetevela.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Toro, dopo un maggio non proprio all’altezza delle aspettative, e per il Sagittario, in continua crescita dall’inizio del 2019.

