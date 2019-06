Oroscopo di domani | 14 giugno 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 14 GIUGNO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, venerdì 14 giugno 2019:

Oroscopo di domani venerdì 14 giugno 2019 | Cosa dicono gli astri

Cari Ariete, il weekend è finalmente alle porte, non sarà proprio vacanza per voi ma potrete approfittarne per qualche fuga al mare. E se stare sdraiati al sole non fa per voi, c’è sempre la montagna. L’importante è rilassarsi.

Cari amici del Toro, chi ha tempo non perdi tempo. La giornata di domani porrà un orologio sulla vostra spalla, dovrete rispettare molte scadenze e avvertirete un forte senso di frustrazione. Come direbbe Paolo Bonolis “non cincischiate”.

Oroscopo di domani 14 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, la giornata di domani vedrà le stelle dalla vostra parte. Baciati dalla fortuna, potrete finalmente fare un passo avanti nella vostra vita di coppia. Chi ha già trovato una stabilità rinvigorirà maggiormente il rapporto, mentre chi è a caccia d’amore avrà molta fortuna.

Cari Cancro, domani le stelle non saranno clementi con voi. Prima di agire, fermatevi a pensare alle conseguenze perché alcuni errori ne potrebbero portare tante e poco piacevoli. In particolare, il vostro partner potrebbe avere seria difficoltà a perdonarvi.

Cari Leone, giornata movimentata quella di domani. Avete tanta carne sul fuoco, già pensate alle vacanze ma il presente vi tira bruscamente indietro e vi rimette con la testa tra i conti, il vostro tormento più grande. Non esagerate nel weekend con le spese.

Oroscopo di domani 14 giugno 2019 | Vergine

Gli amici della Vergine potranno finalmente tranquillizzarsi. Il vostro sonno è stato turbato da alcuni pensieri negativi negli ultimi giorni, ma adesso potete finalmente dormire sereni. I fantasmi del passato potrebbero tornare a bussare alla vostra porta, ma questa volta sarete preparati e li affronterete al meglio.

Cari Bilancia, domani sarà una giornata di scelte, a partire dal menù del sabato sera alla destinazione delle vostre vacanze estive. Avete rimandato troppe cose negli ultimi tempi e il vostro cervello ha bisogno di una pausa.

Bando alle ciance. Cari Scorpione, quella di domani non sarà la giornata adatta alle frivolezze, avete bisogno di mosse concrete e di successo, quindi datevi da fare. Non potete aspettare che qualcuno prenda le decisioni al posto vostro.

Oroscopo di domani 14 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, domani le stelle vi volteranno le spalle e potreste avere un brutto quarto d’ora. Qualche lite in famiglia vi ha privato del sonno, non conviene però rimuginarci troppo. Le incomprensioni capitano, bisogna trovare il giusto compromesso.

La giornata di domani del Capricorno non avrà particolari brividi. Non siete alla ricerca di forti emozioni, quindi per voi non è una gran privazione. Dovreste però pensare a quel progetto abbandonato da tempo, quello che vi strappava un sorriso solo a pensarci: vi farebbe proprio bene una piccola soddisfazione.

Cari Acquario, il vostro partner vi ha posto un ultimatum e non sapete cosa scegliere. Ultimamente la sfera sentimentale non vi è proprio d’aiuto, anzi, è forse la fonte maggiore di stress. Non potete continuare così, dovete prendere una posizione.

Cari Pesci, domani per voi arriva una giornata positiva, un venerdì pieno di speranze perché confidate nel successo del fine settimana. Non volete demordere su quell’obiettivo prefissato da tempo e continuate imperterriti: la vostra costanza è invidiabile.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 14 giugno | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

