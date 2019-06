Oroscopo Branko 13 giugno 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 13 GIUGNO 2019 – Anche per oggi l’astrologo Branko ha preparato il suo oroscopo, come sempre riportato da testate naizonali come “il Messaggero”.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Branko di oggi ? Amore, lavoro, fortuna, salute? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 13 giugno 2019.

Oroscopo Branko 13 giugno 2019 | Previsioni

Ariete

La Luna si stabilizza in Scorpione nel corso della giornata e avrete modo di stemperare la pressione professionale, in particolare riguardo le collaborazioni. Venere in Gemelli invece vi aiuta a essere più previdenti e parsimoniosi.

Cari Toro, la Luna non vi aiuta a rimanere stabili quest’oggi: mentre la mattina sembra promettere bene dal punto di vista amministrativo e professionale, la Luna in Scorpione invece punta l’attenzione sui rapporti stretti e pone l’attenzione su qualche crepa.

Oroscopo Branko 13 giugno 2019 | Gemelli

La Luna in Scorpione è perfetta per concretizzare la vostra area lavorativa, siete in fase di crescita e dovreste approfittare della positività delle stelle per darvi da fare.

Anche per voi, cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko la Luna in Scorpione prevede alcune soddisfazioni in campo professionale. Avete sudato tanto e finalmente ce l’avete quasi fatta a fare quel passo in avanti.