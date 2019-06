Nuovo leader conservatori britannici | Prima votazione | Theresa May | Boris Johnson | Jeremy Hunt | Michael Gove

Nuovo leader conservatori britannici | È iniziato il lungo iter per scegliere il nuovo leader del partito conservatore, dopo le dimissioni di Theresa May, ufficializzate lo scorso 7 giugno.

Secondo il risultato della prima votazione Boris Johnson è nettamente in testa, mentre tre pretendenti su 10 sono stati eliminati.

Johnson, secondo quanto annunciato dalla presidenza del Comitato 1922, ha ottenuto 114 voti, seguito da Jeremy Hunt (45), Michael Gove, Dominic Raab, Sajid Javid, Matt Hancock e Rory Stewart. Sono stati invece eliminati, con meno del 5 per cento dei suffragi, Andrea Leadsom, Esther McVey e Mark Harper

Qui abbiamo spiegato come funziona la procedura e quali sono i tempi entro cui il partito Conservatore britannico avrà un nuovo leader.

Le elezioni

Le elezioni interne, che in una prima fase coinvolgono solo i parlamentari Tories e poi vengono allargate alla base degli iscritti, si svolgono con una serie di votazioni successive, in cui viene eliminato man mano il candidato meno votato, che non riesce a superare la soglia del 5 per cento.

Il nuovo leader dei Tory sarà anche colui che guiderà il governo del paese, fino alle prossime elezioni.

Ecco i nomi degli aspiranti candidati:

• Michael Gove, ministro dell’Ambiente

• Matt Hancock, ministro della Salute

• Mark Harper, ex responsabile della disciplina del partito

• Jeremy Hunt, ministro degli Esteri

• Sajid Javid, ministro degli Interni

• Boris Johnson, ex ministro degli Esteri

• Andrea Leadsom, ex leader della Camera dei comuni

• Esther McVey, ex ministra del lavoro e delle pensioni

• Dominic Raab, ex ministro per la Brexit

• Rory Stewart, segretario di stato per lo sviluppo internazionale

Boris Johnson, il favorito

Il favorito per diventare nuovo leader conservatori britannici è Boris Johnson (qui un suo profilo). Si tratta del più carismatico dei 10 candidati in corsa, nonostante sia una figura divisiva all’interno del partito.

Secondo la Bbc, Johnson può contare su 84 voti sicuri, seguito a distanza da Jeremy Hunt con 34, Michael Gove (32), Dominic Raab (21), Sajid Javid (18) e Matt Hancock (17). Gli altri 4 (Rory Stewart, Mark Harper e le due donne, Esther McVey e Andrea Leadsom) sarebbero sotto la soglia del 5 per cento.