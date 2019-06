Neonato herpes morte – Un bambino inglese di poche settimane ha rischiato di morire per un herpes contratto con un bacio. La terribile storia è stata raccontata direttamente dalla mamma del piccolo che ha deciso di postare sui social il racconto del dramma vissuto.

Ashleigh White ha anche pubblicato su Facebook le foto del piccolo per testimoniare il rischio che si corre con un gesto tanto banale e che può addirittura rivelarsi fatale per un neonato.

Noah Tindle, originario di Barnsley nel South Yorkshire, ora ha nove mesi ed è in salute ma ha rischiato di perdere la vita quando aveva solo poche settimane di vita.

Il bimbo aveva partecipato a un battesimo insieme alla madre e, in quell’occasione di festa, era stato in braccio a molti adulti che evidentemente avevano avuto gesti di particolare affetto nei suoi confronti.

Poco tempo dopo la madre aveva notato che l’occhio del piccolo stava iniziando a gonfiarsi e a riempirsi di vesciche. Così, dopo diversi esami e visite mediche, la terribile verità: il piccolo aveva contratto l’Herpes simplex virus 1 (HSV-1), l’Herpes labiale chiamato anche il “bacio della morte”.

Il bimbo, dopo aver superato un’operazione chirurgica ed essere rimasto ricoverato per due mesi e mezzo, è finalmente tornato sano e fuori pericolo. Nel caso si fosse intervenuti in ritardo, il virus avrebbe potuto diffondersi anche al cervello ed essere fatale per Noah.

“Voglio solo rendere la gente consapevole dei rischi che possono provocare baciando un bambino, soprattutto un neonato”, ha scritto la madre in un post Facebook.

“So quanto è straziante vedere il proprio figlio stare male e vorrei che non succedesse ad altre famiglie. Nessuno aveva visto le foto di Noah durante quel periodo terribile, ma poi ho capito che pubblicarle avrebbe aiutato a comprendere l’importanza di non baciare un neonato”, ha spiegato la signora White.

