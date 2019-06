Morgan sotto sfratto insulta Asia Argento: “È una grande insegnante di tossicodipendenza”

Morgan Asia Argento attacco sfratto

Sembrava che tra i due i rapporti da ex andassero bene e, invece, Morgan e Asia Argento continuano ad attaccarsi a vicenda. L’ultimo episodio riguarda la vicenda che vede coinvolto il musicista milanese, costretto a lasciare la sua casa tra qualche giorno per via di uno sfratto.

Morgan ne ha parlato il 12 giugno, nel salotto di Live – Non è la D’Urso su Canale 5. Il cantante ha colto l’occasione per scagliarsi contro l’attrice, addossando a lei la colpa della situazione incresciosa in cui si trova.

Morgan Asia Argento attacco sfratto | Colpa del commercialista

“Non mi sfrattano per i debiti”, ha precisato l’artista meneghino. No, la motivazione come spiega lui sarebbe un’altra: lo sfrattano “per le tasse non pagate dal 2015”. Le colpe sono, secondo Morgan, di un commercialista che avrebbe “gestito male” la situazione finanziaria del cantante.

In diverse occasioni, da quando ha ricevuto la notifica dello sfratto, Marco Castoldi – questo il nome all’anagrafe del cantante – ha sottolineato quanto quella casa sia importante per lui. “Questa non è una casa, ma è un’opera d’arte”, ha detto con la voce quasi rotta dall’emozione nel salotto di Canale 5.

“E lo Stato che fa? Mi vuole uccidere? Io sono un artista, questa casa è l’unica che ho. Lavoro qui”, ha continuato Morgan. A quel punto il fondatore dei Bluvertigo si è scagliato contro la sua ex, Asia Argento a cui nei giorni scorsi a chiesto aiuto, invano.

Morgan Asia Argento attacco sfratto | Contro la ex

“Lei è una grande insegnante di tossicodipendenza”, ha iniziato Morgan, senza peli sulla lingua. “Parlo di Asia…”, ha aggiunto, precisando quale fosse il soggetto dell’affermazione pesante appena pronunciata.

Barbara D’Urso a quel punto ha cercato di incalzare il musicista milanese, che, però, ha ritrattato tutto: “Ah no no, è una mia canzone”, ha continuato Morgan, che ha insistito ancora, ribadendo “sto alludendo alla canzone”.

Morgan Asia Argento attacco sfratto | Asia contro Morgan

Accuse pesanti, quelle dell’artista, che arrivano dopo quelle della sua ex. Appena uscita la vicenda dello sfratto, infatti, Asia Argento aveva risposto duramente alle richieste d’aiuto di Morgan. Su Instagram l’attrice e regista aveva pubblicato una storia, in cui diceva: “Che mestizia ‘Morgan’: sei un miracolo ambulante, forse da quella panchina sulla quale finirai a dormire per non aver pagato le tasse per anni, avrai modo di riflettere e riuscirai a scrivere un disco dopo 12 anni, e drogarti sarà meno facile. Aripijate!”.

