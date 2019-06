Moise Kean donna nuda

La nazionale italiana Under 21 si trova in ritiro in vista degli Europei e nelle ultime ore sta facendo il giro del web il video di uno dei giocatori. Si tratta di Moise Kean, l’attaccante della Juventus, che ha pubblicato un video su Instagram in cui si vede lui che rappa su un brano hip hop nella stanza d’hotel in cui i ragazzi sono in ritiro.

Nel video gli utenti notano una figura. Sembra che alle spalle di Moise, sul letto, giaccia una donna nuda. In tanti hanno iniziato a rispondere alla storia dell’attaccante della Juventus, alludendo al fatto che stesse in stanza con una “donna in mutande”.

Moise Kean donna nuda | La risposta dei fan

Dopo aver ricevuto decine e decine di commenti di questo genere, il giocatore ha deciso di fare un’altra storia per spiegare chi fosse la figura misteriosa alle sue spalle. “Ragazzi, anche se sembra una donna, quello è Nicolò Zaniolo

Moise Kean donna nuda | La verità

L’attaccante della Juventus Moise Kean ha postato su Instagram un video in cui rappa nella sua stanza d’albergo nel ritiro della nazionale Under 21 in vista degli Europei di categoria. Improvvisamente, alle sue spalle, spunta quella che gli utenti hanno ipotizzato fosse “una donna in mutande”. A svelare il mistero, in una successiva storia, è stato lo stesso Kean: “Oh ragazzi, smettetela di dire che c’è una donna! Anche se sembra una donna, lui è Nicolò Zaniolo“.

In sottofondo, nel buio, si sente la voce dell’attaccante della Roma, che risponde: “Sono io, ragazzi”.

Moise Kean donna nuda | L’amicizia

Il video in una manciata di ore ha fatto il giro del web ed è diventato virale. I due giocatori, entrambi 19enni, sono molto amici e in più occasioni, soprattutto in concomitanza con le partite della nazionale italiana, li abbiamo visti divertirsi insieme. Insomma, ancora una volta hanno dimostrato di essere in sintonia e molto affiatati, tanto da dividere anche la camera d’albergo.

