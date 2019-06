Memphis, ragazzo afroamericano ucciso dalla polizia, guerriglia urbana e scontri

Memphis ragazzo afroamericano ucciso proteste | A Memphis, nel Tennessee, si è scatenata una guerriglia urbana in seguito all’uccisione di un ragazzo afroamericano da parte di un agente di polizia. Brandon Webber, 20 anni, è stato ucciso con 20 colpi di arma da fuoco mentre cercava di fuggire dalle forze dell’ordine.

La sua uccisione ha scatenato dapprima proteste pacifiche, sfociate poi in una vera e propria guerriglia urbana.

Il bilancio dello scontro nelle strade di Memphis è di 24 agenti feriti e 3 arresti. Anche due giornalisti sono rimasti feriti.

Il Tennessee Bureau of Investigation ha aperto un’indagine sulla morte di Brandon Webber, il giovane aferoamericano di 20 anni ucciso a Memphis dalla polizia che lo aveva fermato per un controllo. Episodio che ha scatenato le ire della comunità nera della città.

“Voglio essere chiaro: l’aggressione mostrata ai nostri ufficiali e deputati stasera è stata ingiustificata”, ha detto il sindaco di Memphis Jim Strickland.

Antonio Parkinson, deputato del parlamento del Tennessee ha invece chiesto un’indagine approfondita sull’omicidio. “La comunità vuole risposte sull’incidente di stasera”, ha detto Parkinson chiedendo “completa trasparenza nelle indagini”.

L’omicidio è avvenuto a Frayser, quartiere operaio cinque miglia a nord del centro di Memphis.

Nella tarda serata di mercoledì 12 giugno, a partire dalle 19, ora locale, decine di manifestanti sono scesi in strada e si sono scontrati con la polizia, lanciando pietre e rami di alberi. La polizia ha cercato di sedare la guerriglia, lanciando gas lacrimogeni nell’area, per disperdere la folla.

Alcuni video degli scontri tra polizia e manifestanti:

Just saw 2 guys smash a police car with a chair. @3onyourside pic.twitter.com/Am5dcL2V5i

Intense moments in Frayser after an officer involved shooting with a US Marshal. pic.twitter.com/Rik65Ns5IB

— Katina Rankin (@Local24Katina) June 13, 2019