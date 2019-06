Meghan Markle firma un articolo su Vogue Uk e fa arrabbiare Anna Wintour

Meghan Marke articolo Vogue

Scrivere è sempre stata una passione per Meghan Markle. Le vere fan della duchessa di Sussex sanno bene che prima di entrare a far parte della Royal Family britannica, Meghan Markle faceva l’attrice e, nel tempo libero, deliziava i suoi sostenitori con un blog tutto suo.

Si chiamava The Tig e qui la giovane attrice si sfogava, parlava della sua vita, dei suoi sogni, dava consigli sulla salute e l’alimentazione. Insomma, si divertiva con la scrittura. Per via delle regole rigide del protocollo reale, Meghan, poco prima del matrimonio, si è vista costretta a chiudere il blog e, soprattutto, a nascondere quella passione in un cassetto.

Meghan Markle articolo Vogue | La soddisfazione

È arrivato il giorno del riscatto, per la duchessa di Sussex. Sui tabloid britannici si rincorre la notizia che Meghan Markle firmerà un articolo tutto suo sulla prestigiosissima rivista Vogue. Nei panni di guest editor, la duchessa dovrebbe scrivere – come confermano diverse testate tra cui Cosmopolitan – un articolo di opinione.

Il numero fortunato che conterrà i pensieri dell’ex attrice statunitense è quello di settembre 2019. Quello di settembre non è casuale: si tratta, infatti, del numero più corposo dell’anno. Un appuntamento importante con l’autunno, a cui parteciperà anche la duchessa di Sussex nella versione britannica di Vogue.

Meghan Markle articolo Vogue | Tra le donne che cambiano la storia

Secondo alcune fonti, quel numero vedrà coinvolte “una serie di donne che, con le loro idee e le loro azioni, stanno contribuendo a cambiare il mondo”. Ad accompagnare l’articolo sarà una serie di scatti della duchessa. Purtroppo non è prevista la presenza del piccolo Archie, né del principe Harry.

Secondo un’altra indiscrezione, la duchessa avrebbe rifiutato la copertina di Vogue (cosa che non aveva fatto Kate Middleton, comparsa sulla copertina di Vogue di giugno 2016).

Meghan Markle articolo Vogue | Di cosa scrive la duchessa

Ma di cosa si occuperà la duchessa nell’articolo? “Scriverà sugli argomenti che le stanno a cuore”, spiegano nel Regno Unito. “L’emancipazione femminile, l’educazione delle donne. Questo non avrà nulla a che vedere con Archie, la famiglia e la vita quotidiana della duchessa”.

Meghan Markle articolo Vogue | Lo smacco ad Anna Wintour

A volere fortemente la firma di Meghan Markle sul numero di settembre è stato Edward Enninful, direttore di British Vogue. Si giocava su un terreno delicatissimo, viste le origini della duchessa e la possibilità che, quindi, il suo articolo potesse finire nella versione statunitense di Vogue. Con buona pace della direttrice Anna Wintour.

Sempre una fonte rivela che questa cosa non sarebbe andata giù alla Wintour, “profondamente seccata” dalla mossa di Enninful. Insomma non resta che attendere trepidanti settembre per scoprire cos’ha da dire la duchessa.

Meghan Markle interrompe la “pausa maternità” e mostra il regalo di Harry per la nascita di Archie