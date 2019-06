LA TRATTATIVA STREAMING – La trattativa è il film che va in onda giovedì 13 giugno 2019 su Rai 2, una grande conquista per Carlo Freccero – direttore del secondo canale Rai – che avrebbe voluto vederlo da tempo in televisione e ha finalmente realizzato il suo desiderio. Un piccolo sogno realizzato in concomitanza con la polemica scoppiata a causa di Realiti, il programma di Enrico Lucci slittato poi in seconda serata dove due cantanti neomelodici hanno offeso figure come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Un incidente che ha penalizzato il programma di Lucci e al quale Freccero ha tentato di rimediare con un film in prima serata che racconti del rapporto Stato-mafia. Chi assassinò Falcone e Borsellino? E cosa s’intende per trattativa? Un film documentario che riflette sui rapporti tra mafia, politica, Chiesa e forze dell’ordine avvalendosi di attori che hanno replicato alcuni episodi realmente accaduti negli anni ’90.

Il film è stato scritto e diretto da Sabina Guzzanti ed è stato presentato fuori concorso al Mostra di Venezia nel 2014 (per poi approdare al cinema).

“È la prima volta in assoluto che ‘La Trattativa’ va in onda sulla tv generalista. Quanta fatica ho fatto a realizzare questo intento! Avevo chiesto invano la messa in onda di questo film sin da quando ero consigliere di amministrazione nel 2015. Ora finalmente ci sarà”, ha spiegato Carlo Freccero come riportato da Il Fatto Quotidiano.

Il docufilm sarà seguito da un dibattito che vedrà protagonisti alcuni giornalisti come Giovanni Bianconi (Corriere della Sera), Giuseppe Sottile (Il Foglio), Maurizio Gasparri (Senatore di Forza Italia) e in collegamento anche Marco Travaglio (Direttore de Il Fatto Quotidiano).

