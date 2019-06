LA TRATTATIVA FILM – Giovedì 13 giugno 2019 Rai 2 propone in prima serata un appuntamento condotto da Andrea Montanari; quest’ultimo introdurrà il film La trattativa, di Sabina Guzzanti, e fungerà da moderatore nell’incontro che seguirà la messa in onda del film.

Il dibattito vedrà in studio diversi giornalisti come Giovanni Bianconi (Corriere della Sera), Giuseppe Sottile (Il Foglio), Maurizio Gasparri (Senatore di Forza Italia) e in collegamento anche Marco Travaglio (Direttore de Il Fatto Quotidiano).

In trasmissione erano stati invitati anche gli avvocati di Marcello Dell’Utri e del Prefetto Mario Mori, così come il procuratore Nino Di Matteo, ma hanno tutti e tre declinato l’invito.

Il film di Sabina Guzzanti fa luce sul patto segreto tra boss di Cosa nostra ed esponenti dell’Istituzione all’epoca dei fatti (1992, 1993). La procura di Palermo ha aperto un’inchiesta e alla fine del processo di primo grado, nel 2018, la corte d’Assise ha inflitto condanne a Marcello Dell’Utri e a carabinieri come Mario Mori e Antonio Subranni.

Di cosa parla La Trattativa? E perché è così importante per il palinsesto Rai?

La Trattativa Film | La trama

La trattativa, il cui risultato grafico è #LaTrattativa, è una pellicola del 2014 firmata e diretta da Sabina Guzzanti. Di genere documentaristico, la pellicola si fa portavoce della trattativa Stato-mafia, la negoziazione tra lo stato italiano e Cosa nostra avvenuta negli anni novanta.

La pellicola racconta alcuni episodi della storia italiana di quel periodo dove attori e attrici del cast rappresentano le figure di quegli anni: mafiosi, massoni e agenti dei servizi segreti, ma anche ufficiali, politici, magistrati, così come vittime e cittadini onesti.

La trattativa film | Cast

Chi fa parte del cast de La trattativa? Abbiamo la voce narrante prestata da Sabina Guzzanti, professoressa di teologia e giornalista. Compaiono anche i personaggi di Silvio Berlusconi e Antonio Buschetta.

Tra gli attori abbiamo Enzo Lombardo che interpreta Gaspare Spatuzza (un giudice), poi Sabino Civilleri interpreta Enzo Scarantino, Filippo Luna è Massimo Ciancimino, Franz Cantalupo è Vito Ciancimino, Nicola Pannelli è Colonnello Riccio.

Ancora, abbiamo Michele Franco nelle vesti di Giancarlo Caselli, Claudio Castrogiovanni è Luigi Ilardo, Sergio Piettarini è Colonnello Mori, Maurizio Bologna è Marcello dell’Utri e Jay Natelle è un mafioso americano.

La trattativa Film | Curiosità

Il film ha visto la luce dopo quattro anni di duro lavoro ed è stato mostrato in anteprima alla Mostra cinematografica di Venezia nel 2014 per poi arrivare nelle sale a ottobre dello stesso anno.

Carlo Freccero, direttore di Rai 2, ha voluto spezzare una lancia a favore del suo canale dopo le polemiche scoppiate a causa di Realiti, il programma di Enrico Lucci che ha visto due cantanti neomelodici insultare in diretta Borsellino e Falcone da commenti inappropriati.

“Noi giovedì mandiamo in onda il film ‘La Trattativa’. È la prova provata che siamo la rete più antimafia di tutte”, così ha dichiarato il direttore di Rai 2, come riportato da Il Fatto Quotidiano.

Intanto, la procura di Catania ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza sulla faccenda.

La trattativa va in onda questa sera, giovedì 13 giugno 2019, su Rai 2.