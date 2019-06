La verità sulla crisi tra William e Kate: “Lui voleva lasciarla, lei era furiosa e l’ha punito”

Kate William crisi pausa

Continuano insistenti le voci di crisi tra il principe William e la moglie Kate Middleton. Secondo diversi tabloid britannici, i due sarebbero davvero ai ferri corti e qualcuno parla addirittura di una separazione imminente della coppia.

È già successo in passato che il duca e la duchessa decidessero di prendersi una pausa. Era il 2004 e i due erano dei giovani fidanzatini quando decisero di allontanarsi per un po’. Dopo un breve periodo di distacco, però, William e Kate capirono che non era quella la strada giusta e così decisero di tornare insieme.

Kate William crisi pausa | La pausa del 2007

Qualche anno dopo, nel 2007, ci fu una nuova e più importante crisi tra i due. Quest’ultima pausa di riflessione, come riportano i media britannici, durò circa dieci mesi. Un tempo lunghissimo, durante il quale la duchessa di Cambridge decise di non farla passare liscia al principe.

Pare che il principe William allora si rifiutasse di impegnarsi. A dirlo è Andrew Morton, espero della Casa reale britannica. L’allora 25enne Kate Middleton allora prima tentò tutte le strade per convincere il principe a non lasciarla, ma una volta comprese le vere intenzioni dell’erede alla Corona, optò per una punizione.

Kate William crisi pausa | La punizione di Kate

Kate Middleton – proprio come farebbero tante donne – ha scelto la strada della gelosia. E così durante quei dieci mesi la futura duchessa di Cambridge si presento a tutti gli appuntamenti mondani del Regno Unito in splendida forma, sempre strizzata in abiti eleganti ma super sexy con l’intenzione di farsi fotografare dai paparazzi. In quel modo le foto sarebbero di certo arrivate sotto gli occhi del principe e lui non avrebbe potuto far altro che pensare a quanto aveva perso.

Kate era giovanissima, ma già pensava al matrimonio con il principe. Lui, dal canto suo, non sembrava avere gli stessi obiettivi della fidanzata, per questo le chiese una pausa di riflessione, concedendosi poi dei mesi pazzi da “scapolo”.

Kate William crisi pausa | La tattica vincente

Ad avere la meglio, però, fu Kate. La sua tattica funzionò alla perfezione. William tornò praticamente strisciando dalla sua ex fidanzata, confessandole che in quei mesi aveva sentito la sua mancanza ed era stata talmente forte da spingerlo a fare un passo indietro.

I due tornarono insieme e la coppia, forse forte proprio del momento di pausa, tornò più salda di prim. Fino a oggi, con un matrimonio alle spalle e tre bambini bellissimi a coronare un amore che negli ultimissimi mesi, però, sembra essere messo duramente alla prova.

