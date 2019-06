Roma, incendio alla ex sede di Sky: evacuata via Salaria e traffico bloccato

Incendio via Salaria | Ex sede Sky | Traffico bloccato

Un incendio è divampato a Roma, in via Salaria, nella ex sede degli studi Sky Italia.

La palazzina è stata evacuata, come riporta Tele Radio Stereo, che ha sede accanto all’edificio Sky andato a fuoco.

In un video pubblicato su Facebook da Nino Santarelli si vede una colonna di fumo nero alzarsi dalla struttura e l’arrivo dei vigili del fuoco sul posto.

Dalle prime informazioni sembra che le fiamme abbiano interessato un locale adibito a magazzino. Non ci sarebbero feriti e le persone che erano presenti sono state evacuate.

Alcuni utenti hanno segnalato l’assenza di segnale per SkyTg24 e altri canali Sky, disservizio durato fino alle 13.25 circa.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è ancora in corso.

