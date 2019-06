“Nei primi mesi della storia con Meghan, Harry aveva una relazione con un’altra”: la rivelazione shock

Harry Meghan tradimento modella

Un flirt segreto del principe Harry ai tempi in cui conobbe Meghan Markle. A riportare la notizia è Angela Levin, biografa reale, che parla dell’infatuazione del principe per una tale Sarah Ann Macklin.

Nel libro Harry: Conversations with the Prince, la biografa reale racconta del flirt dell’attuale duca di Sussex. La relazione con Sarah, modella di Burberry, mora e bellissima, e nutrizionista, si sarebbe sviluppata a cavallo con quella con Meghan Markle.

Harry Meghan tradimento modella | Un piede in due scarpe

Era il 2016 e Harry aveva già una storia con l’attuale moglie. Eppure Angela Levin parla della relazione con la modella. Secondo la giornalista, i due si sarebbero conosciuti a un party. La scintilla sarebbe scattata per entrambi e da lì il flirt nascosto a Meghan.

Harry Meghan tradimento modella | Il fidanzamento con Meghan

Sempre Angela Levin parla di incontri fugaci e fitte conversazioni in chat tra i due. Un anno dopo il principe annunciava il fidanzamento ufficiale con l’attrice di Suits che nel maggio del 2018 sarebbe diventata sua moglie.

La giornalista nel libro si domanda che cosa sarebbe successo se Harry avesse preferito la modella. In realtà i tabloid britannici, informati della relazione, erano ben certi che il principe avrebbe scelto Meghan.

Una fonte anonima ha rivelato che “Sarah ama la vita tranquilla e salutare”. In quella nelle vesti di reale non si sarebbe sentita a proprio agio. Per i tabloid britannici comunque, Sarah Ann Macklin non sarebbe mai stata un vero pericolo per la relazione del principe con l’attrice statunitense. La storia d’amore intensa e felice del duca e della duchessa di Sussex – con tanto di royal baby – conferma che la scelta di Harry sia stata quella giusta.

Meghan Markle interrompe la “pausa maternità” e mostra il regalo di Harry per la nascita di Archie

Meghan Markle firma un articolo su Vogue Uk e fa arrabbiare Anna Wintour