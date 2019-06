Chi l’avrebbe mai detto? Harry, il discolo di casa Windsor, è passato dall’ “essere rimproverato” a “rimproverare qualcuno”. Il qualcuno in questione, nemmeno a dirlo, è la moglie Meghan Markle.

Infatti si vede chiaramente Harry rimproverare Meghan, sua moglie e madre di suo figlio.

Il video non lascia dubbi: la duchessa del Sussex, durante la celebrazione dell’annuale parata del Trooping the Colour, si trova sul balcone di Buckingham Palace insieme alla famiglia reale britannica come da tradizione.

Harry Meghan balcone |”Meghan girati avanti!“

La cosa per niente tradizionale è il fatto che, a un certo punto, Harry ha dovuto “sgridare” la moglie perché continuava a girarsi indietro, verso di lui, invece di guardare avanti.

“Turn around!“, sembra le abbia detto il principe da quanto si intuisce leggendo il labiale. E lei ha obbedito con un sorriso di circostanza, mentre si trovava sul balcone di Buckingham Palace insieme ai Windsor al completo.

Un atteggiamento insolito quello di Harry nei confronti della moglie Meghan, visto che di solito è molto protettivo nei confronti della duchessa. Infatti, osservando il video con attenzione, si può notare che la coppia fino a pochi minuti prima parlava e rideva in totale sintonia. Il rimprovero di lui arriva nell’istante preciso in cui partono le prime note dell’inno nazionale, God Save The Queen, momento in cui tutti i presenti non possono permettersi distrazioni.

Harry Meghan balcone | Prima il regalo, poi la ramanzina

Qualche momento prima, i duchi del Sussex avevano fatto il loro ingresso nella parata con una Meghan sorridente che mostrava al mondo l’anello regalatole dal marito Harry per la nascita del primogenito Archie. Il figlio di Meghan e Harry, però, non era presente durante i festeggiamenti, ma la foto dei due sorridenti è diventata virale in poco grazie alla foto postata tramite il profilo ufficiale della coppia reale.

Le grandi interazioni sulla foto sono dovuti al fatto che Meghan è in maternità e dunque non era attesa, ma a sorpresa ha presenziato all’evento, unica occasione in cui il pubblico può aspirare a vedere la famiglia reale al completo.

