GRANDE FRATELLO VIP 2019 SIGNORINI CONDUTTORE – Pare che quest’anno Ilary Blasi non condurrà il Grande Fratello Vip. Da poco conclusasi la versione standard con Barbara D’urso, il Grande Fratello è alla ricerca di VIP per animare nuovamente le serate di Canale 5 e a condurre il reality potrebbe essere proprio Alfonso Signorini.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip tornerà ad autunno 2019 e, stando a quanto riportato su Dagospia, porterà una ventata d’aria fresca con Signorini non più seduto come opinionista ma ben schierato in prima linea per la conduzione.

Signorini è il direttore del settimanale Chi che in passato ha spesso ricoperto il ruolo di opinionista al Grande Fratello sostenendo Ilary Blasi, ma quest’anno si passa dalla panchina a centro campo.

Per Signorini questa potrebbe essere una nuova esperienza: non che in passato non abbia condotto programmi (basti pensare a Kalispéra e La notte degli chef), ma condurre un un reality show come il Grande Fratello Vip avrà sicuramente un altro impatto nella sua carriera.

L’obiettivo dell’edizione di quest’anno? Scegliere dei concorrenti che siano popolari ma non trash, per realizzare uno spettacolo più a modo (rispetto all’edizione del Grande Fratello di quest’anno, ad esempio?).

I reality della Mediaset non navigano in perfette acque. Lo scontro tra Ballando con le stelle e Amici di Maria De Filippi del 2019 ne è stata una chiara prova. Pare infatti, secondo TvBlog, che Alfonso Signorini indosserà anche la divisa di professore nella prossima edizione di Amici.

Non esistono ancora conferme riguardo alla conduzione del giornalista al Grande Fratello Vip, ma pare che Mediaset si stia preparando a una nuova stagione televisiva puntando su un diverso cavallo di battaglia. Che sia Alfonso Signorini la chiave vincente per il prossimo autunno di Canale 5?

