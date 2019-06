Gillette Padel Vip Cup Sabaudia | Dopo l’incredibile successo del Gillette Padel Vip GILLETTE PADEL VIP CUP 2018, primo torneo maschile di Padel Tennis che ha messo in scena l’avvincente competizione di gioco tra VIP e giocatori amatoriali, torna il 5 e 6 luglio 2019 la finale della seconda edizione, con nuove entusiasmanti novità.

Cuore pulsante dell’evento sarà nuovamente la piazza centrale di Sabaudia, che già dal’1 luglio, per l’intera settimana, diventerà un villaggio dedicato al Padel, con un campo a cielo aperto accessibile a chiunque desideri scoprire questo sport e con un ricco programma di attività di intrattenimento, partite dimostrative e lezioni gratuite promosse dal Comune per il territorio.

Il GILLETTE PADEL VIP CUP, farà scendere in campo anche le donne, giocatrici celebri o semplicemente appassionate, che vedremo sfidarsi alla finale del 5 e del 6 luglio.

Ancora top secret i nomi delle VIP che gareggeranno contro le finaliste, ma è certo che la quota rosa del torneo offrirà un doppio divertimento e una maggiore affluenza di pubblico: i tornei di qualificazione quest’anno coinvolgeranno ben 60 circoli sportivi di 18 regioni, rispetto ai 7 circoli dei principali capoluoghi dell’anno scorso. Sono già in corso i tornei locali che si terranno fino al 10 giugno con 2 circuiti: quello di Doppio Maschile suddiviso in 10 macroaree (che si riferiscono alle regioni più importanti o all’insieme di più regioni minori) e il Doppio Femminile su 8.

Una sola coppia per macroarea potrà qualificarsi e saranno dunque 10 maschili e 8 femminili le coppie finaliste che potranno sfidare i VIP sul campo di Sabaudia per il GILLETTE PADEL VIP CUP – riconosciuto dalla Federazione Italiana Tennis Padel:

DI NUOVO A SABAUDIA CON FRANCESCO TOTTI

Che la prima edizione del GILLETTE PADEL VIP CUP potesse essere avvincente era probabile, ma che la presenza di Francesco Totti lo avrebbe trasformato in un grande successo era una certezza. L’affetto del pubblico e la sua innata simpatia, hanno creato un clima di puro divertimento sul campo di Sabaudia, una sfida tra campioni, dove Totti, con avvincenti performance da fuori classe, ha sconfitto rivali del calibro di Roberto Mancini, Stefano Fiore, Rudy Zerbi e molti altri, fino alla vittoria che lo ha decretato campione assoluto insieme al compagno di squadra Vincent Candelà.

Il Capitano, che anche fuori dal campo ha letteralmente catalizzato l’attenzione di tutti i presenti, adulti e bambini, prestandosi a selfie e autografi ad oltranza, tornerà dunque a riprendere il suo posto d’onore come Special Guest della GILLETTE PADEL VIP CUP 2019.

UNA GARA DI SOLIDARIETÀ A SOSTEGNO DI AIL

Il torneo porterà in campo anche un’importante missione di solidarietà a sostegno di AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma, che da 50 anni promuove e sostiene la ricerca scientifica per le malattie del sangue, offrendo assistenza ai malati e le loro famiglie per sostenerli nel complesso percorso delle cure.

Il GILLETTE PADEL VIP CUP promuoverà una raccolta fondi mettendo in palio un prestigioso pacchetto week-end per le giornate clou del torneo: viaggio e soggiorno a Sabaudia, accesso al campo in tribuna VIP e l’ingresso al Party delle Celebrities che avrà in console un ospite d’eccezione. L’iniziativa che andrà presto on line con un contest digitale, consentirà di accedere al concorso attraverso donazioni a favore di AIL.

Per i dettagli dell’iniziativa e del progetto al quale sarà destinata la raccolta fondi visita questo link.

UN PARTNER D’ECCEZIONE: GILLETTE

Da sempre in prima fila in tema di sostegno allo sport e agli sportivi di ogni categoria, Gillette, dopo il successo della prima edizione, anche quest’anno sarà main partner della PADEL VIP CUP.

L’evento è volto ad avvicinare il grande pubblico ad una disciplina sportiva che, dopo aver raggiunto in breve tempo grande successo in diverse nazioni del mondo, si sta ora affermando e diffondendo rapidamente anche in Italia. Gillette, il maggiore brand a livello globale in ambito di rasatura e grooming, sviluppa da più di 110 anni prodotti di precisione e dalle performance senza precedenti – migliorando la vita di oltre 750 milioni di uomini in tutto il mondo.

CHE COS’È IL PADEL TENNIS

Il PADEL TENNIS si gioca in doppio e si pratica su un campo diviso in due da una rete, ma grande la metà rispetto quello da tennis; vengono utilizzate delle racchette più piccole, leggere e a piatto pieno con forellini. Una delle regole più originali che contraddistingue questo sport dal tennis è quella in cui i muri delimitanti il fondocampo fanno parte dell’area di gioco, quindi se la palla rimbalza su di essi può essere respinta con la racchetta. È uno sport molto facile e divertente, adatto a tutti.