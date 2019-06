GIFFONI FILM FESTIVAL STRANGER THINGS – Stranger Things arriva al Giffoni Film Festival. La fortunata serie Netflix tornerà il 4 luglio 2019 con la terza stagione, mentre qualche settimana dopo Nancy e Jonathan, interpretati rispettivamente da Natalia Dyer e Charlie Heaton, saranno protagonisti per un giorno del Giffoni Film Festival.

Tra i colori e la musica degli anni ’80 si destreggia una serie televisiva fatta di piccoli uomini (e donne) e fenomeni paranormali. Stranger Things è tra le serie più amate degli ultimi anni, un vero fenomeno per il colossal dello streaming che deve la sua fama anche a questa fortunata serie tv.

Giffoni Film Festival Stranger Things | Natalia e Charlie ospiti

Natalia e Charlie saranno ospiti della 49esima edizione del Giffoni Film Festival pronti a stregare l’evento cinematografico con l’ambiguo fascino del Sottosopra.

I due attori (che sono una coppia sia nella realtà che nella finzione) riceveranno il Giffoni Experience Award presso la storica Sala Truffaut della Cittadella Cinema, dove incontreranno tutti i fortunati fan che riusciranno a presenziare all’evento, rispondendo a domande e curiosità riguardo la loro neonata carriera.

Giffoni Film Festival Stranger Things | Di cosa parla la serie

Siamo negli anni ’80, nella misteriosa cittadina di Hawkins, una piccola realtà americana la cui routine viene intaccata dalla scomparsa misteriosa del giovane Will. Contemporaneamente, spunta una ragazzina con poteri telecinetici che si fa chiamare semplicemente Undici (Undi per gli amici). I protagonisti Mike, Dustin e Lucas scopriranno che la bambina in realtà era una cavia da laboratorio sfuggita alle grinfie di suo padre.

Cosa c’entrano allora Nancy e Jonathan? Nancy è la sorella maggiore di Mike, mentre Jonathan è il fratello maggiore di Will. La scomparsa del ragazzino li porta sulla stessa lunghezza d’onda, nonostante l’intromissione di Steve nel cuore della giovane Nancy.

Giffoni Film Festival Stranger Things | La storia del Festival

Il Giffoni Film Festival è nato nel 1971 da un’idea di Claudio Gubitosi (tutt’oggi direttore artistico dell’evento). Protagonisti del Festival sono ragazzi e bambini provenienti da ogni parte d’Italia.

Nel 2019, gli ospiti attesi oltre alle icone di Stranger Things sono diversi, come lo Spadino di Suburra Giacomo Ferrara, oppure Stefano Accorsi, Amber Heard, Saul Nanni ed Elena Sofia Ricci.

