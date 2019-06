Dopo The Voice, Elettra Lamborghini pensa al matrimonio

Elettra Lamborghini matrimonio | Elettra Lamborghini presto in abito nuziale? È quello che l’ormai ex giudice di The Voice lascia intendere nell’ultima intervista al settimanale Chi.

Da diverso tempo, la giovane ereditiera di Ferruccio Lamborghini (fondatore dell’omonima casa automobilistica) fa coppia fissa con il deejay e musicista olandese Afrojack.

Oberata dagli impegni derivanti dal suo ruolo nel Talent Show, Elettra deve avere sentito la mancanza del compagno e della sua famiglia: “Eravamo in Rai tutti i giorni, per tre mesi non ho visto la mia famiglia, non ho avuto momenti liberi”, racconta la 25enne. E ora, il matrimonio non sembra un’idea tanto astratta.

Elettra Lamborghini matrimonio | “Ne stiamo parlando”, ha confidato “Sì, lui è meraviglioso, è come dovrebbero essere tutti gli uomini, premuroso e privo di malizie”.

Non è la prima volta che Elettra Lamborghini tesse le lodi del suo compagno. La sexy ereditiera ha sempre sostenuto di essere innamoratissima del partner 31enne e lo scorso maggio aveva già affermato di pensare al matrimonio. “Mi fa sentire una principessa”, aveva scritto su Instagram.

Oggi, l’ereditiera lo ribadisce: “Non pensavo che l’amore potesse arrivare così, da un giorno all’altro, io e lui volevamo fare musica insieme, invece ci siamo innamorati. E non abbiamo fatto musica… però abbiamo fatto altro”.

Intanto, però, Elettra Lamborghini si appresta a iniziare il tour per presentare il suo nuovo album, Twerking Queen. Domani, 14 giugno, il primo appuntamento presso il negozio Mondadori di Milano in Piazza Duomo, alle 14,30.

