Don Matteo Rai 1 | Trama | Cast | Terence Hill | Curiosità | Ambientazione | Streaming

DON MATTEO RAI 1 – Don Matteo è una fiction della Rai prodotta da Lux Vide (in collaborazione con Rai Fition) che va in onda dal 2000.

Al 2019, sono andati in onda 245 episodi diluiti in ben undici stagioni della fiction, trasmessi in prima serata sempre su Rai 1.

Don Matteo Rai 1 | Trama

Ma di cosa parla Don Matteo? La fiction della Rai vede come protagonista un parroco della chiesa di San Giovanni Battista di Gubbio che si trasferisce alla chiesa di Sant’Eufemia a Spoleto (dalla nona stagione in poi).

Don Matteo stringe una forte amicizia con il maresciallo dei carabinieri Nino Cecchini ed è grazie a questo legame che il parroco riesce a indossare il cappello da Sherlock Holmes e spacciarsi per detective nei casi della polizia.

Indagando sui casi legali e criminali, Don Matteo riesce a dare sempre o spesso la soluzione al problema grazie a un indizio decisivo che arriva grazie alla sua vasta conoscenza dell’animo umano.

Don Matteo, un uomo gentile e disponibile verso tutti, infatti dimostra una forte capacità amorevole verso le persone coinvolte nel caso, anche quando questi si rivelano essere gli assassini.

L’intromissione del parroco non è vista di buon occhio dalle figure della legge. Nell’arco delle stagioni, sono diversi i Capitani che hanno tentato di tenerlo alla larga dalle indagini: Flavio Aneschi, Giulio Tommasi e Anna Olivieri hanno poi tutti fallito nell’intento, perché Don Matteo ha sempre trovato d’intrufolarsi.

Don Matteo Rai 1 | Terence Hill

Terence Hill è lo pseudonimo di Mario Girotti. Nato a Venezia il 29 marzo 1939, il suo nome d’arte è noto per essere spesso affiancato a quello di Bud Spencer. La sua fama internazionale è dovuta ai diversi film recitati al fianco di Bud: i due hanno ricevuto il 7 maggio 2010 un David di Donatello alla carriera.

L’esordio al cinema è avvenuto negli anni ’50, quando è stato ingaggiato per Vacanze col gangster di Dino Risi. Il rapporto artistico con Bud Spencer è arrivato nel 1967, dando vita a un iconico duo la cui fama è arrivata con il film Lo chiamavano Trinità, uno dei suoi più grandi capolavori. Insieme hanno girato tantissimi film: tra i più famosi ricordiamo Poliziotto Superpiù e Pari e dispari.

Nel 2000, Terence Hill fa ingresso nel mondo della televisione calandosi nelle religiosi vesti di Don Matteo. Da quel momento, non l’ha mai abbandonato.

Don Matteo Rai 1 | Cast

Qual è il cast di Don Matteo? Nel corso delle stagioni in tanti sono arrivati e in tanti sono andati via, quindi focalizziamoci sui personaggi più importanti della fiction.

Partiamo dal protagonista, il caro Don Matteo, interpretato da Terence Hill. Il presbitero parroco della parrocchia di San Giovanni a Gubbio si trasferisce poi alla parrocchia di Santa Eufemia a Spoleto in seguito alla nona stagione. Il suo non è soltanto un ruolo da figura di chiesa, ma è anche un detective che cerca di dare un altro punto di vista alle indagini della polizia. Il personaggio di Don Matteo s’ispira a quello di padre Brown di Gilbert Keith Chersterton.

Nino Cecchini, il maresciallo amico di Don Matteo, è interpretato da Nino Frassica, un noto attore e comico televisivo conosciuto anche per aver recitato nelle serie “I Cesaroni 5”, “La mafia uccide solo d’estate” e “The Generi”.

Il Capitano Flavio Anceschi è stato interpretato da Flavio Insinna. Marito del sindaco di Gubbio, Laura Respinghi, poi Flavio è stato sostituito da Giulio Tommasi nella sesta stagione.

Tommasi è interpretato da Simone Montedoro, divenuto famoso grazie agli spot pubblicitari del Grana Padano e che abbiamo visto in tv per altre serie come “Sotto copertura” e “Matrimoni e altre follie”.

Anna Olivieri invece è entrata nel cast dall’undicesima stagione in qualità di Capitano ed è interpretata da Maria Chiara Giannetta. Al termine della stagione d’ingresso, la Olivieri intrattiene una relazione con il PM Marco Nardi.

Don Matteo Rai | Dov’è ambientato

L’ambientazione principale di Don Matteo dalla prima all’ottava stagione è Gubbio, mentre dalla nona stagione la serie ha seguito Don Matteo a Spoleto.

Nelle prime tre stagioni le riprese sono state effettuate a Gubbio, ma anche in altri paesi dell’Umbria come Assisi, Perugia, Bevagna, Orvieto e Fossato di Vico.

Un episodio è stato girato anche a Città del Vaticano (Delitto in biblioteca, quarta stagione).

Don Matteo Rai 1 | Curiosità

La fiction ha ottenuto sempre ottimi risultati negli ascolti, al punto che la Rai ha sempre mandato in onda le repliche d’estate, come succederà nel 2019.

Grazie al successo del format italiano, Don Matteo è stato riadattato anche per i piccoli schermi polacchi: è così che è nato Ojciec Mateusz, dove il ruolo di Don Matteo è stato assegnato ad Artur Żmijewski.

Ma non è tutto, Don Matteo è arrivato anche in Russia con il nome di Atec Matvey, il cui protagonista è un pope della Chiesa ortodossa sposato e con due figli ed è interpretato da Vladimir Kolganov.

La fiction ha ottenuto diversi riconoscimenti, come quello del 2002 nel corso del Festival internazionale della televisione di Monte Carlo, dove Don Matteo ha ottenuto il premio come miglior attore dell’anno (andato a Terence Hill) e miglior produttore europeo dell’anno (andato ad Alessandro Jacchia).

Ed è proprio a Terence Hill che è stata conferita la cittadinanza onoraria di Gubbio nel 2014, per aver contribuito a conferire prestigio al patrimonio architettonico, storico e culturale del paesino tramite l’interpretazione di Don Matteo.

Don Matteo Rai 1 | Streaming

Don Matteo è stato trasmesso sempre in prima serata su Rai 1. Le repliche della fiction vengono trasmesse periodicamente dal canale ammiraglio della Rai a Rtv San Marino.

In passato, è stato trasmesso anche da Tv2000 e Rai Premium.

Le prime sei stagioni sono state caricate anche su Netflix per poi essere rimosse.

Le repliche dell’undicesima stagione vanno in onda su Rai 1 in prima serata dal 13 giugno 2019, ma chi vuole recuperare tutte le stagioni di Don Matteo può farlo su RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuita dell’utente tutti i contenuti della Rai.

Dove vedere in tv e streaming Don Matteo