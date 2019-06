DON MATTEO 11 TRAMA 13 GIUGNO – Così come il Commissario Montalbano, Don Matteo si fa spazio su Rai 1 con un ciclo di repliche.

In vista della nuova stagione, Rai 1 ripropone quest’estate l’undicesima stagione del parroco detective che ha incantato gli italiani per tanti anni.

Nuova stagione, nuovi personaggi, nuove storie.

Le anticipazioni delle prime due puntate di Don Matteo 11

Chi non ha avuto modo di recuperare le precedenti puntate sarà felice di quest’intromissione della Rai.

Ecco di cosa parlano le due puntate in onda giovedì 13 giugno 2019 in prima serata.

Don Matteo 11 trama 13 giugno | L’errore più bello

La fiction riprende dopo due anni e vede il Capitano Giulio Tommasi cambiare improvvisamente vita. L’uomo è stato promosso a Maggiore e si è trasferito a Roma con la famiglia, lasciando il Maresciallo Cecchini da solo, ma non a lungo. Infatti, a sostituire Tommasi è Anna Olivieri, una donna che non vede di buon occhio Don Matteo e la motivazione è semplice.

Il fidanzato di Anna, Giovanni, è andato in crisi e ha deciso di farsi prete. Anna accusa Don Matteo di aver plagiato il pensiero del fidanzato e di essersi approfittato della sua debolezza.

Nel frattempo, arriva un nuovo personaggio nella trama dell’undicesima stagione: si tratta di Sofia, interpretata da Maria Sole Pollio, una ragazzina scappata di casa e accusata di aver ucciso il suo assistente sociale con il quale abitava. Don Matteo scoprirà che la ragazza cela un grande segreto passato.

Don Matteo 11 trama 13 giugno | Scene da un matrimonio

Il secondo episodio in onda questa sera parte con Cecchini convinto che il nuovo Capitano voglia sostituirlo, perdi più con una donna. Caduto in panico, il Maresciallo decide di ingraziarsi il nuovo capo. Nel frattempo, in caserma arriva il nuovo PM Marco Nardi, un uomo che ha deciso di annullare le nozze perché insofferente nei confronti del gentil sesso.

Sofia, al primo giorno di scuola, si scontra con Seba, un ragazzo sfrontato che cela un segreto.

Don Matteo 11 vi aspetta con le sue due repliche giovedì 13 giugno 2019 in prima serata su Rai 1.

