DON MATTEO 11 STREAMING – Don Matteo è come il Commissario Montalbano, un volto iconico della Rai, talmente tanto amato da essere riproposto in replica durante l’estate.

La Rai vuole preparare il suo pubblico in vista della nuova stagione di Don Matteo: a fronte di ciò, il palinsesto estivo sarà colmato ogni giovedì dalle puntate in replica della stagione 11.

Il parroco detective vuole rispolverare la memoria degli italiani e parte proprio da giovedì 13 giugno con i primi due episodi dell’undicesima stagione.

Le anticipazioni delle prime due puntate di Don Matteo 11

Il primo s’intitola L’errore più bello e vede i protagonisti rapportarsi con delle new entry. La prima riguarda Giulio Tommasi, il capitano diventato Maggiore e quindi trasferitosi a Roma lasciando un posto vacante dietro di sé, prontamente colmato da Anna Olivieri. Quest’ultima non vedrà di buon occhio Don Matteo, poiché il suo fidanzato Giovanni vuole farsi prete e la donna accusa il parroco di aver approfittato della mente fragile del suo uomo.

Il secondo episodio s’intitola Scene da un matrimonio e prevede un’altra new entry nel cast: il PM Marco Nardi, un uomo scappato da un matrimonio perché interdetto dal gentil sesso. Nel frattempo, il Maresciallo Cecchini cercherà d’ingraziarsi il nuovo Capitano, convinto di poter essere sostituito.

Tutto quello che c’è da sapere su Don Matteo, dalla trama alle curiosità

Ma dove vedere Don Matteo? In tv o in streaming?

Don Matteo 11 streaming | Dove vedere in tv

Don Matteo va fedelmente in onda su Rai 1 con un ciclo di repliche dell’undecima stagione a partire da giovedì 13 giugno 2019.

La trama dei primi due episodi in replica di Don Matteo 11

Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Chi invece è abbonato alla pay-tv di Sky, può trovarlo al tasto 101.

Don Matteo 11 streaming | Dove vedere in diretta streaming

Volete seguire Don Matteo 11 in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet? Tranquilli, potete farlo tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuita dell’utente tutti i contenuti della Rai. Tutto quello che dovete fare è accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook.

Chi stasera è impegnato e non può seguire in diretta l’undicesima stagione di Don Matteo, può recuperarla anche dopo la messa in onda tramite la funzione on demand di RaiPlay.