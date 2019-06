DON MATTEO 11 ANTICIPAZIONI – Estate con Don Matteo, quella proposta da Rai 1. Terminate le fiction e i programmi di nuova annata, la Rai ha ben pensato d’intrattenere il suo pubblico tutti i giovedì con un doppio appuntamento con Don Matteo.

Le puntate del parroco detective sono in replica, perché l’undicesima stagione è andata in onda nel 2018, ma sarà l’occasione giusta per fare un punto prima dell’arrivo della dodicesima stagione.

Tutto quello che c’è da sapere su Don Matteo, dalla trama alle curiosità

Cosa aspettarsi da questo nuovo inizio? Vediamo insieme le anticipazioni delle due puntate in onda giovedì 13 giugno 2019.

Don Matteo 11 anticipazioni | Puntata 1 | L’errore più bello

Il primo episodio della stagione undici s’intitola L’errore più bello è vede l’arrivo di diversi nuovi personaggi. Maria Sole Pollio è l’attrice che si cala nelle vesti di Sofia, una ragazza di sedici anni in fuga. Scappata da Spoleto con l’accusa di omicidio, si rifugia in Canonica, ma Don Matteo scoprirà molto presto un segreto doloroso circa il passato della ragazza.

Sono passati due anni dalla decima stagione e Don Matteo deve fare i conti con l’uscita di scena del Capitano Giulio Tommasi: questo, diventato maggiore, si è trasferito a Roma con Lia, Martina e Antonio lasciando da solo il Maresciallo Cecchini che non deve di buon occhio il nuovo Capitano.

La trama dei primi due episodi in replica di Don Matteo 11

Un nuovo personaggio è proprio il Capitano: Simone Montedoro è stato sostituito da Maria Chiara Giannetta, che interpreta Anna Olivieri. Quest’ultima non avrà un buon rapporto con Don Matteo, infatti lo accuserà di aver condizionato il pensiero del suo fidanzato; quest’ultimo ha deciso di farsi prete e Anna crede che dietro la decisione ci sia lo zampino di Don Matteo, motivo per cui lo accusa di essersi approfittato della sua debolezza.

Don Matteo 11 anticipazioni | Puntata 2 | Scene da un matrimonio

Il secondo episodio invece s’intitola “Scene da un matrimonio” e vede protagonista il PM Marco Nardi (Maurizio Lastrico), un uomo che ha deciso di tirarsi indietro dalle nozze ed è scappato dall’altare perché in crisi esistenziale: il gentil sesso non sortisce alcun effetto su di lui.

Nel frattempo, Cecchini è convinto che la Olivieri abbia intenzione di sostituirlo con una donna e fa di tutto per mettersi in buona luce.

Sofia intanto va a scuola e il primo giorno incontra Seba, un ragazzo sfrontato che a sua volta nasconde un segreto.

Don Matteo 11 va in onda con le prime due puntate dell’undicesima stagione il 13 giugno 2019 in prima serata su Rai 1.

Dove vedere in tv e streaming Don Matteo