Concorso Dsga cosa studiare: i libri migliori per prepararsi alla prova scritta

CONCORSO DSGA COSA STUDIARE – Secondo quanto previsto dal bando, i candidati che superano la prova preselettiva relativa al concorso Dsga 2019 – che si è svolta nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2019 – dovranno sostenere due prove scritte e, infine, anche un colloquio orale.

Ad essere ammesso ai successivi step della selezione che è volta al reclutamento di 2.004 Direttori dei servizi generali e amministrativi per le istituzioni scolastiche statali è un numero di candidati pari a 3 volte i posti messi a disposizione dal bando per ciascuna regione: questi devono aver conseguito un punteggio pari all’ultimo candidato collocato in posizione utile. Ad essere direttamente ammessi a sostenere la prova scritta, senza quindi aver dovuto partecipare alla preselettiva, i candidati con invalidità pari o superiore all’80 per cento.

Concorso Dsga cosa studiare: in cosa consiste la prima prova scritta?

Come spiegato nel bando, i candidati saranno chiamati a rispondere a 6 quesiti a risposta aperta che verteranno sulle seguenti materie:

diritto costituzionale

diritto amministrativo, con riferimento al diritto dell’Unione europea

diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti

contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche

diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato

ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico

legislazione scolastica

diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione

Per quanto attiene invece alla seconda prova scritta teorico-pratica, in questo caso i candidati sono chiamati a produrre un elaborato che consiste nella risoluzione di un caso in ambito giurico-amministrativo o gestionale amministrativo; questi dovranno dimostrare, in sostanza, di riuscire a risolvere una questione riguardante l’attività gestionale dell’istituzione scolastica.

Entrambe le prove scritte dovranno essere svolte in un tempo massimo di 180 minuti lo stesso giorno in tutte le Regioni. Per quanto riguarda le sedi, così come ha riguardato la prova preselettiva, l’elenco individuato dagli USR verrà comunicato 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove.

Concorso Dsga cosa studiare | I libri per prepararsi

Ma cosa studiare per prepararsi al meglio allo svolgimento delle prove? Ecco qui di seguito un elenco utili dei migliori libri per esercitarsi:

