Chernobyl streaming e diretta tv: dove vedere la nuova serie e le repliche

CHERNOBYL STREAMING TV – È la serie tv del momento: Chernobyl, la fiction in cinque episodi, firmata da Craig Mazin, che ricostruisce gli avvenimenti del 26 aprile del 1986, quando durante un test alla centrale di Chernobyl, in Ucraina (che allora faceva parte dell’Unione Sovietica), si verificò il disastro nucleare più grave della storia.

In cinque puntate dunque il film ricostruisce l’intera vicenda, dai motivi dell’esplosione del nocciolo del reattore quattro della centrale fino ai tentativi dei lavoratori all’interno della struttura di evitare una catastrofe, anche a costo della propria vita.

La prima, intitolata 1:23:45, va in onda in Italia il 10 giugno 2019. La seconda, Please Remain Calm, il 17. La terza, Open Wide, O Earth, il 24 giugno. La quarta, The Happiness of All Mankind, il primo luglio e l’ultima, Vichnaya Pamyat, l’8 luglio 2019.

Ma dove vedere Chernobyl? In chiaro o su Sky? E in streaming? E le repliche? Ecco tutte le risposte.

Chernobyl streaming | Dove vedere la serie in tv

In Italia è Sky ad aver acquisito i diritti per la trasmissione della serie tv Chernobyl. Il film, prodotto da HBO e proprio da Sky, va in onda in diretta su Sky Atlantic, al canale 110 e 111 del decoder della pay-tv.

Per poter vedere la serie, dunque, bisogna essere abbonati almeno al pacchetto base, ovvero “Sky Tv”. L’appuntamento è per tutti i lunedì alle 21.15 su Sky Atlantic.

Chernobyl streaming | Dove vedere la serie su pc, smartphone e tablet

Non riuscite a vedere le puntate di Chernobyl nelle serate in cui vengono messe in onda in prima tv su Sky? Niente paura, potete sempre vederle in streaming.

Come? Grazie al servizio di SkyGo, la piattaforma di streaming della pay-tv. Per poterla utilizzare, dovete scaricare l’app SkyGo su pc, smartphone e tablet (oppure potete accedere anche dal sito ufficiale) e autenticarvi con le credenziali che scegliete al momento della registrazione.

Possono registrarsi, ovviamente, solo coloro che hanno un abbonamento a Sky.

Chernobyl streaming | Dove vedere le repliche della serie

Nel corso della settimana, in diverse occasioni le puntate di Chernobyl vengono trasmesse in replica sui canali di Sky Atlantic. Consultate la guida tv di Sky per non perdervi le repliche.

Inoltre, qualora non riusciste a trovare una replica della serie, potete sempre utilizzare il servizio on demand di SkyGo, che permette di rivedere Chernobyl ogni volta che volete, scegliendo la puntata all’interno del catalogo.

