Ashley Graham, la paladina delle taglie forti porta la rivoluzione curvy nelle spiagge

Ashley Graham curvy spiaggia | Una piccola rivoluzione è in arrivo sulle spiagge italiane e internazionali. Pare che mettersi a dieta in vista dell’estate stia passando di moda: parola di Ashley Graham, la modella statunitense plus size che con le sue forme prorompenti e la sua bellezza fuori dagli schemi è diventata la paladina della lotta al body shaming.

Il messaggio di Ashley Graham è chiaro: “Donne, deponete la carota che state mestamente sgranocchiando per ingannare la fame di metà pomeriggio, concedetevi quello che più vi va (che si tratti di una granita o di pollo fritto), poi sorridete, indossate un costume da bagno e andate in spiaggia senza vergogna”.

32 anni, originaria di Lincoln (Nebraska), Ashkey Graham è la più celebre rappresentante del Fenomeno Curvy, una corrente della moda che, come suggerisce il termine, promuove un ideale di bellezza femminile non stereotipato, che valorizza le morbidezze e le rotondità del corpo di molte donne.

Nato come una nicchia che sembrava avere poche chance di evolvere in una vera corrente della moda, il fenomeno curvy sta invece prendendo piede e quest’anno potrebbe imporsi sulle spiagge italiane e internazionali.

A fine maggio, Ashley Graham, più volte vittima in prima persona di body shaming e attacchi personali, ha posato in costume da bagno per la celebre rivista britannica Bazaar. In copertina, la modella appare sorridente in un costume azzurro, mostrando con fierezza le braccia tornite e il corpo sano e rotondo.

Oltre ad avere fondato la sua collezione di lingerie per la casa Addition Elle, (rigorosamente plus size), Ashley Graham ha anche partecipato alle campagne di numerose marche, fra cui Marina Rinaldi, Addition Elle, Bloomingdale, Elomi lingerie, Evans, Hanes, Liz Claiborne Macy, Nordstrom, Simply Be e Target. Dimostrazione che essere “diversi” non significa essere sbagliati.

“Puoi essere sexy e sentirti bene nella tua pelle, a prescindere dalla taglia che porti”: ha più volte ripetuto la modella e influencer, che ammette di avere dovuto superare lei stessa dei momenti di insicurezza dati dalla sua fisicità fuori dagli schemi.

Ma allora, quali sono le misure di Ashley Graham? Secondo quanto da lei stessa dichiarato, la 32enne è alta 1,75 metri e pesa 91 chili. E pare che i suoi agenti siano particolarmente preoccupati dall’eventualità di una diminuzione del suo peso.

