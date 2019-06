🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 12 giugno 2019 | Dati Auditel | Share | Live non è la D’Urso | Un matrimonio da favola | Pompei

ASCOLTI TV 12 GIUGNO 2019 – MERCOLEDÌ – C’è grande attesa oggi per conoscere i dati Auditel sugli ascolti tv dei programmi di ieri sera, mercoledì 12 giugno 2019. Un’attesa legata soprattutto alla presenza, in palinsesto, di una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso, condotto come sempre da Barbara D’Urso e fresco di prolungamento fino ai primi di luglio.

Una puntata, quella di ieri, dove si è tornato a parlare ancora una volta di Pamela Prati, assente in studio perché – secondo quanto raccontato dalla stessa conduttrice – avrebbe chiesto una cifra spropositata per recarsi in trasmissione. Un tema che ha fatto molto discutere anche sui social.

Di contro, Canale 5 doveva vedersela con una contro-programmazione ricca di film: su Rai 1 la commedia Un matrimonio da favola, su Rai 2 Pompei (dopo lo slittamento di Realiti, di Enrico Lucci, in seconda serata), su Italia 1 Una notte da leoni 2.

Quale è stato dunque il programma più visto di ieri? Ecco come sono andati gli ascolti tv.

Ascolti tv | 12 giugno 2019 | Mercoledì | Chi ha vinto la serata

Alla fine, a spuntarla è stata proprio la puntata di Live – Non è la D’Urso seguita da 2.876.000 persone, con uno share del 19,4 per cento. Un dato che peggiora quello di settimana scorsa, quando già c’era stata una flessione rispetto alla puntata ancora precedente.

Un dato, questo, che dimostra come Barbara D’Urso probabilmente stia pagando la scelta di continuare a rivangare la storia del finto matrimonio di Pamela Prati, che evidentemente ha stancato il popolo italiano.

Su Rai 1, invece, Un matrimonio da favola ha raggiunto 2.568.000 spettatori (12,2 per cento di share).

Su Rai 2, il film Pompei è stato seguito da 1.356.000 persone (6,4 per cento), mentre la divertentissima commedia Una notte da leoni 2, su Italia 1, ha ottenuto 1.205.000 ascolti (share del 5,8 per cento).

Su Rai 3, Chi l’ha visto? ha registrato 1.766.000 spettatori (9,2 per cento), mentre su Rete 4 Hostage si è fermato a 871.000 telespettatori (4,4 per cento). Su La 7, invece, lo speciale di Atlantide è arrivato a 653.000 ascolti tv, con uno share del 3 per cento.

Su Tv8, il film Black Hawk Down ha ottenuto uno share dell’1,4 per cento, con 260.000 utenti collegati. Infine, sul Nove la partita di pallavolo femminile, valida per la Nations League, tra Italia e Corea del Sud ha interessato 349.000 persone (1,7 per cento).

Ascolti tv | 12 giugno 2019 | Mercoledì | Access prime time | Auditel ieri sera

Nella fascia access prime time vince ancora una volta Paperissima Sprint, su Canale 5, che è stato visto da 3.505.000 persone (16,5 per cento di share). Su Rai 1, invece, Techetechetè ha registrato 3.391.000 spettatori, con uno share del 15,9 per cento. I due programmi, dunque, sono molto vicini.

Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.588.000 spettatori, toccando uno share del 7,6 per cento. Su Rete 4, invece, Stasera Italia si è fermato a 1.006.000 spettatori (5,1 per cento).

Su Rai 3, Un Posto al Sole è stato visto da 1.590.000 persone (7,5 per cento), mentre su Rai 2 Tg2 Post è arrivato a 880.000 ascolti (4 per cento). Su Tv 8 invece 4 Ristoranti ha interessato 494.000 persone (2,4 per cento).