ALL TOGETHER NOW STREAMING 13 GIUGNO – Questa sera va in onda la semifinale di All Together Now, il programma condotto da Michelle Hunziker in collaborazione con J-Ax, presidente della Giuria.

In cosa consiste il programma? Preso da un format inglese e poi riadattato al pubblico italiano, All Together Now mette in gioco aspiranti cantanti che salgono sul palcoscenico per essere poi giudicati dal Muro, una giuria composta da 100 membri rappresentanti il mondo della musica.

Tutto quello che c’è da sapere su All Together Now

Dopo le precedenti quattro puntate, in cui i concorrenti hanno superato le prove e il giudizio implacabile del Muro, arriva una nuova sfida canora a entusiasmare il pubblico di Canale 5.

Ma chi arriverà alla finale e porterà a casa il montepremi di 50 mila euro? Intanto, la puntata si animerà con la presenza di alcuni ospiti d’eccezione come Iva Zanicchi (di ritorno dopo la prima puntata) e le ex naufraghe dell’Isola dei Famosi Youma Diakite e Ariadna Romero.

Le ospiti della semifinale di All Together Now

Ma dove vedere All Together Now? Ve lo diciamo noi.

All Together Now streaming 13 giugno | Dove vedere in tv

All Together Now torna con la quinta e penultima puntata a entusiasmare la serata di Canale 5, il canale ammiraglio Mediaset che trovate al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e anche alla versione HD al tasto 505.

Se avete un abbonamento a Sky, potete trovare Canale 5 al tasto 105.

All Together Now streaming 13 giugno | Dove vedere in diretta streaming

Se non volete seguire la puntata in tv, ma volete farlo in diretta streaming allora dovete accedere a MediasetPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione tutti i contenuti andati in onda sui canali Mediaset. In questo caso, tramite smartphone, tablet e pc, potete accedere alla piattaforma per seguire in diretta streaming All Together Now.

Chi invece vuole recuperare in un secondo momento la semifinale del programma, può farlo grazie alla funzione on demand di MediasetPlay.