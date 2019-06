ALL TOGETHER NOW OSPITI YOUMA DIAKITE ARIADNA ROMERO – Giovedì 13 giugno 2019 va in onda la semifinale di All Together Now, il programma condotto da Michelle Hunziker con J-Ax giunto alla sua quinta e penultima puntata.

Cosa aspettarsi da questo appuntamento? Gli aspiranti cantanti che hanno superato le precedenti fasi selettive dovranno sfidarsi gli uni contro gli altri e guadagnarsi un posto in finale per vincere l’ambito montepremi.

Le anticipazioni della puntata di questa sera di All Together Now

Ma, nel mezzo del cammin, ci sarà qualche ospite qua e là che animerà la serata. In prima linea, Iva Zanicchi tornerà a All Together Now dopo aver pizzicato il giovane luca nella prima puntata.

Al suo fianco, ci saranno due ex naufraghe dell’Isola dei Famosi di quest’anno: si tratta di Youma Diakite e Ariadna Romero.

All Together Now ospiti | Youma Diakite

Youma Diakite sarà ospite di All Together Now. La bella modella è nota per la sua strabiliante somiglianza a Naomi Campbell. La sua carriera è decollata entrando nel cast di Buona Domenica grazie a Maurizio Costanzo e nel 2019 non soltanto ha partecipato a Ciao Darwin come caposquadra, ma è stata anche una naufraga dell’Isola dei Famosi.

L’ex modella maliana ha vissuto per tanti anni a Parigi e da anni è legata sentimentalmente a Fabrizio Ragone.

All Together Now ospiti | Ariadna Romero

Anche Ariadna Romero viene dritta dalle spiagge dell’Honduras per la sua esperienza all’Isola dei Famosi. La showgirl, nata a Fomento, ha iniziato a fare carriera come “schedina” in “Quelli che li calcio”, per poi arrivare al cinema con Leonardo Pieraccioni e il film “Finalmente la felicità”.

La Romero ha partecipato anche a Ballando con le stelle nel 2012 e alla seconda edizione di Pechino Express.

All Together Now vi aspetta il 13 giugno in prima serata su Canale 5.

