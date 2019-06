ALL TOGETHER NOW ANTICIPAZIONI – Questa sera, giovedì 13 giugno 2019, va in onda la semifinale di All Together Now, il programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax giunto quasi al capolinea.

All Together Now va in onda su Canale 5 e vede salire sul palcoscenico aspiranti cantanti che dovranno superare il voto del Muro, una giuria composta da 100 esponenti del mondo musicale.

Il programma della Hunziker in genere ospita diversi personaggi a serata e quelli di questa sera sono piuttosto conosciuti dal pubblico di Canale 5.

Vediamo insieme le anticipazioni della semifinale di All Together Now.

All Together Now anticipazioni | Semifinale | 13 giugno 2019

Quinto e penultimo appuntamento di All Together Now questa sera. Lo spettacolo musicale portato in prima serata su Canale 5 è prodotto da Endemol Shine Italy e vedrà sfidarsi ancora una volta i concorrenti cantanti scelti da Roberto Cenci (direttore artistico nonché regista del programma).

I concorrenti della serata hanno superato le precedenti prove, distinguendosi per il proprio talento nelle precedenti quattro puntate.

Tante nuove sfide dirette li attendono e, come di consueto, si sottoporranno al giudizio della giuria, il temuto Muro composto da 100 esponenti del settore musicale.

Soltanto in dieci arriveranno alla finale della prossima settimana per contendersi il premio da 50 mila euro.

All Together Now anticipazioni | Semifinale | Ospiti

Il programma condotto dalla Hunziker fino ad ora ha sempre avuto uno o più ospiti d’eccezione ad animare la serata di All Together Now e anche questa sera, in vista della semifinale, Canale 5 può contare su tre volti più o meno conosciuti di Mediaset.

Le ospiti della semifinale di All Together Now

In primis, il ritorno di Iva Zanicchi che già nella prima puntata aveva punzecchiato un giovane membro della giuria con battutine allusive ed esilaranti.

In più, dritte dall’Isola dei Famosi arriveranno anche Youma Diakite e Ariadna Romero, ex naufraghe dell’edizione 2019.

All Together Now va in onda questa sera, giovedì 13 giugno 2019, in prima serata su Canale 5.

