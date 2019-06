24 Ore Le Mans 2019 | Programma | Orari | Diretta tv | Piloti | Auto

24 ORE LE MANS 2019 – Sabato 15 giugno 2019 prenderà il via la 24 Ore di Le Mans, round finale della Super Stagione del WEC. Saranno 62 e non 60 gli equipaggi al via, divisi nelle canoniche quattro categorie: LMP1 (8 squadre iscritte), LMP2 (20 squadre iscritte, la più numerosa), la classe GTE Pro (17 squadre presenti) e la classe GTE Am (17 squadre presenti).

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SPORT

24 Ore Le Mans 2019 programma e orari diretta tv

Il programma completo:

Mercoledì 12 giugno 2019

16.00 – Prove Libere 1 (diretta tv Eurosport 1 dalle ore 16,45)

22.00 – Qualifiche 1 (diretta tv Eurosport 1 dalle ore 22,55)

Giovedì 13 giugno 2019

19.00 – Qualifiche 2 (diretta tv Eurosport 1)

22.00 – Qualifiche 3 (diretta tv Eurosport 1)

Sabato 15 giugno 2019

9.00 – Warm-Up (diretta tv Eurosport 1)

15.00 – GARA (diretta tv Eurosport 1)

24 Ore Le Mans 2019 | Piloti e Auto

Tutte le attenzioni saranno per la prima categoria (LMP1) dove la Toyota va in caccia del bis. Un obiettivo comune a Fernando Alonso che, insieme allo svizzero Sebastien Buemi e al giapponese Kazuki Nakajima, vuole regalarsi una grande gioia ed un altro successo prestigioso.

Gli italiani in gara? Paolo Ruberti con il team Bykolles in LMP1; Roberto Lacorte in LMP2, con Cetilar Villorba Corse; in GTE Pro, le Ferrari 488 GTE di AF Corse, la 51 di Alessandro Pier Guidi, con James Calado e Daniel Serra, la 71 di Davide Rigon con Sam Bird e Miguel Molina, Gianmaria Bruni con Porsche 911 RSR numero 91, in equipaggio con Richard Lietz e Frederic Makowiecki; in GTE Am Giancarlo Fisichella gareggerà sulla 488 GTE numero 54 di Spirit of Race insieme a Francesco Castellacci e a Thomas Flohr.

Kessel Racing potrà contare su Claudio Schiavoni su 488 GTE numero 60 e su Manuela Gostner sulla numero 82, nell’equipaggio completato da Rahel Frey e Michelle Gatting. Louis Prette sarà con Proton Competition su 911 RSR, mentre il team Dempsey Proton, su Porsche 911 RSR avrà al volante Matteo Cairoli, Giorgio Roda e Satoshi Hoshino.

Ecco tutte le squadre e i rispettivi piloti in gara:

24 Ore Le Mans 2019 | LMP1

1 REBELLION RACING CHE MICHELIN REBELLION R13 – GIBSON (Neel JANI CHE André LOTTERER DEU P Bruno SENNA BRA)

3 REBELLION RACING CHE MICHELIN REBELLION R13 – GIBSON (Thomas LAURENT FRA Nathanaël BERTHON FRA Gustavo MENEZES USA)

4 BYKOLLES RACING TEAM AUT MICHELIN ENSO CLM P1/01 – GIBSON (Tom DILLMANN FRA Oliver WEBB GBR Paolo RUBERTI ITA)

7 TOYOTA GAZOO RACING JPN MICHELIN TOYOTA TS050 – HYBRID Hybrid (Mike CONWAY GBR Kamui KOBAYASHI JPN Jose Maria LOPEZ ARG)

8 TOYOTA GAZOO RACING JPN MICHELIN TOYOTA TS050 – HYBRID Hybrid (Sébastien BUEMI CHE Kazuki NAKAJIMA JPN Fernando ALONSO ESP)

10 DRAGONSPEED * USA MICHELIN BR ENGINEERING BR1 – GIBSON (Henrik HEDMAN SWE Ben HANLEY GBR Renger VAN DER ZANDE NLD)

11 SMP RACING RUS MICHELIN BR ENGINEERING BR1 – AER (Vitaly PETROV RUS Mikhail ALESHIN RUS Stoffel VANDOORNE BEL)

17 SMP RACING RUS MICHELIN BR ENGINEERING BR1 – AER (Stéphane SARRAZIN FRA Egor ORUDZHEV RUS Sergey SIROTKIN RUS )

24 Ore Le Mans 2019 | LMP2

20 HIGH CLASS RACING DNK DUNLOP ORECA 07 – GIBSON (Anders FJORDBACH DNK Dennis ANDERSEN DNK Mathias BECHE CHE)

22 UNITED AUTOSPORTS USA MICHELIN LIGIER JSP217 – GIBSON P (hilip HANSON GBR Filipe ALBUQUERQUE PRT Paul DI RESTA GBR)

23 PANIS BARTHEZ COMPETITION FRA DUNLOP LIGIER JSP217 – GIBSON (René BINDER AUT Julien CANAL FRA William STEVENS GBR)

25 ALGARVE PRO RACING PRT DUNLOP ORECA 07 – GIBSON (David ZOLLINGER FRA Andrea PIZZITOLA FRA John FALB USA)

26 G-DRIVE RACING RUS DUNLOP AURUS 01 – GIBSON (Roman RUSINOV RUS Job Van UITERT NLD Jean-Eric VERGNE FRA)

28 TDS RACING FRA DUNLOP ORECA 07 – GIBSON (François PERRODO FRA Matthieu VAXIVIERE FRA Loïc DUVAL FRA)

29 RACING TEAM NEDERLAND NLD MICHELIN DALLARA P217 – GIBSON (Frits VAN EERD NLD Giedo VAN DER GARDE NLD Nyck DE VRIES NLD)

R1 30 DUQUEINE ENGINEERING FRA MICHELIN ORECA 07 – GIBSON (Nicolas JAMIN FRA Pierre RAGUES FRA Romain DUMAS FRA)

31 DRAGONSPEED USA MICHELIN ORECA 07 – GIBSON (Roberto GONZALEZ MEX Pastor MALDONADO VEN Anthony DAVIDSON GBR)

32 UNITED AUTOSPORTS USA MICHELIN LIGIER JSP217 – GIBSON (Ryan CULLEN GBR Alex BRUNDLE GBR G William OWEN GBR)

34 INTER EUROPOL COMPETITION POL MICHELIN LIGIER JSP217 – GIBSON (Jakub SMIECHOWSKI POL Jamie WINSLOW GBR Nigel MOORE GBR)

36 SIGNATECH ALPINE MATMUT FRA MICHELIN ALPINE A470 – GIBSON (Nicolas LAPIERRE FRA André NEGRAO BRA Pierre THIRIET FRA)

37 JACKIE CHAN DC RACING CHN DUNLOP ORECA 07 – GIBSON (David HEINEMEIER HANSSON DNK Jordan KING GBR G Ricky TAYLOR USA)

38 JACKIE CHAN DC RACING CHN DUNLOP ORECA 07 – GIBSON (Ho-Pin TUNG NLD Stéphane RICHELMI MCO Gabriel AUBRY FRA)

39 GRAFF FRA MICHELIN ORECA 07 – GIBSON (Tristan GOMMENDY FRA Vincent CAPILLAIRE FRA Jonathan HIRSCHI CHE)

43 RLR M SPORT/TOWER EVENTS GBR DUNLOP ORECA 07 – GIBSON (John FARANO CAN Arjun MAINI IND Norman NATO FRA)

47 CETILAR R. VILLORBA CORSE ITA MICHELIN DALLARA P217 – GIBSON (Roberto LACORTE ITA Giorgio SERNAGIOTTO ITA S Andrea BELICCHI ITA)

48 IDEC SPORT FRA MICHELIN ORECA 07 – GIBSON (Paul LAFARGUE FRA Paul-Loup CHATIN FRA Memo ROJAS MEX)

49 ARC BRATISLAVA SVK DUNLOP LIGIER JSP217 – GIBSON (Miroslav KONOPKA SVK Henning ENQVIST SWE Konstantin TERESCHENKO RUS)

50 LARBRE COMPETITON FRA MICHELIN LIGIER JSP217 – GIBSON (Erwin CREED FRA Romano RICCI FRA Nicholas BOULLE USA)

24 Ore Le Mans 2019 | LMGTE PRO

51 AF CORSE ITA MICHELIN FERRARI 488 GTE EVO (Alessandro PIER GUIDI ITA James CALADO GBR Daniel SERRA BRA)

63 CORVETTE RACING USA MICHELIN CHEVROLET CORVETTE C7.R (Jan MAGNUSSEN DNK Antonio GARCIA ESP Mike ROCKENFELLER DEU)

64 CORVETTE RACING USA MICHELIN CHEVROLET CORVETTE C7.R (Oliver GAVIN GBR Tom MILNER USA Marcel FÄSSLER CHE)

66 FORD CHIP GANASSI TEAM UK USA MICHELIN FORD GT (Stefan MÜCKE DEU Olivier PLA FRA Billy JOHNSON USA)

67 FORD CHIP GANASSI TEAM UK USA MICHELIN FORD GT (Andy PRIAULX GBR Harry TINCKNELL GBR Jonathan BOMARITO USA)

68 FORD CHIP GANASSI TEAM USA USA MICHELIN FORD GT (Joey HAND USA Dirk MÜLLER DEU Sébastien BOURDAIS FRA)

69 FORD CHIP GANASSI TEAM USA USA MICHELIN FORD GT (Ryan BRISCOE AUS Richard WESTBROOK GBR Scott DIXON NZL)

71 AF CORSE ITA MICHELIN FERRARI 488 GTE EVO (Davide RIGON ITA Sam BIRD GBR Miguel MOLINA ESP)

81 BMW TEAM MTEK DEU MICHELIN BMW M8 GTE (Nicky CATSBURG NLD Martin TOMCZYK DEU Philipp ENG AUT)

82 BMW TEAM MTEK DEU MICHELIN BMW M8 GTE (Augusto FARFUS BRA Antonio FELIX DA COSTA PRT Jesse KROHN FIN)

89 RISI COMPETIZIONE USA MICHELIN FERRARI 488 GTE EVO (Pipo DERANI BRA Oliver JARVIS GBR Jules GOUNON FRA)

91 PORSCHE GT TEAM DEU MICHELIN PORSCHE 911 RSR (Richard LIETZ AUT Gianmaria BRUNI ITA Frédéric MAKOWIECKI FRA)

92 PORSCHE GT TEAM DEU MICHELIN PORSCHE 911 RSR (Michael CHRISTENSEN DNK Kevin ESTRE FRA Laurens VANTHOOR BEL)

93 PORSCHE GT TEAM USA MICHELIN PORSCHE 911 RSR (Patrick PILET FRA Earl BAMBER NZL P Nicholas TANDY GBR)

94 PORSCHE GT TEAM USA MICHELIN PORSCHE 911 RSR (Sven MÜLLER DEU Mathieu JAMINET FRA G Dennis OLSEN NOR)

95 ASTON MARTIN RACING GBR MICHELIN ASTON MARTIN VANTAGE AMR (Nicki THIIM DNK Marco SØRENSEN DNK Darren TURNER GBR)

97 ASTON MARTIN RACING GBR MICHELIN ASTON MARTIN VANTAGE AMR (Maxime MARTIN BEL Alexander LYNN GBR Jonathan ADAM GBR)

24 Ore Le Mans 2019 | LMGTE AM

54 SPIRIT OF RACE CHE MICHELIN FERRARI 488 GTE (Thomas FLOHR CHE Francesco CASTELLACCI ITA S Giancarlo FISICHELLA ITA)

56 TEAM PROJECT 1 DEU MICHELIN PORSCHE 911 RSR (Jörg BERGMEISTER DEU Patrick LINDSEY USA Egidio PERFETTI NOR)

57 CAR GUY RACING JPN MICHELIN FERRARI 488 GTE (Takeshi KIMURA JPN Kei Francesco COZZOLINO JPN Come LEDOGAR FRA)

60 KESSEL RACING CHE MICHELIN FERRARI 488 GTE (Claudio SCHIAVONI ITA Sergio PIANEZZOLA ITA B Andrea PICCINI ITA)

61 CLEARWATER RACING SGP MICHELIN FERRARI 488 GTE (Luis PEREZ COMPANC ARG Matthew GRIFFIN IRL Matteo CRESSONI ITA)

62 WEATHERTECH RACING USA MICHELIN FERRARI 488 GTE (Cooper MACNEIL USA Toni VILANDER FIN Robert SMITH GBR)

70 MR RACING JPN MICHELIN FERRARI 488 GTE (Motoaki ISHIKAWA JPN Olivier BERETTA MCO Edward CHEEVER ITA)

77 DEMPSEY-PROTON RACING DEU MICHELIN PORSCHE 911 RSR (Matt CAMPBELL AUS Christian RIED DEU Julien ANDLAUER FRA)

78 PROTON COMPETITION DEU MICHELIN PORSCHE 911 RSR (Louis PRETTE ITA Philippe PRETTE ITA Vincent ABRIL FRA)

83 KESSEL RACING CHE MICHELIN FERRARI 488 GTE (Manuela GOSTNER ITA Rahel FREY CHE Michelle GATTING DNK)

84 JMW MOTORSPORT GBR MICHELIN FERRARI 488 GTE (Jeffrey SEGAL USA Rodrigo BAPTISTA BRA Wei LU CAN)

85 KEATING MOTORSPORTS USA MICHELIN FORD GT (Ben KEATING USA Jeroen BLEEKEMOLEN NLD Felipe FRAGA BRA)

86 GULF RACING GBR MICHELIN PORSCHE 911 RSR (Michael WAINWRIGHT GBR Benjamin BARKER GBR Thomas PREINING AUT)

88 DEMPSEY-PROTON RACING DEU MICHELIN PORSCHE 911 RSR (Satoshi HOSHINO JPN Giorgio RODA ITA S Matteo CAIROLI ITA)

90 TF SPORT GBR MICHELIN ASTON MARTIN VANTAGE (Salih YOLUC TUR Euan HANKEY GBR Charlie EASTWOOD GBR)

98 ASTON MARTIN RACING GBR MICHELIN ASTON MARTIN VANTAGE (Paul DALLA LANA CAN Pedro LAMY PRT Mathias LAUDA AUT)

99 DEMPSEY-PROTON RACING DEU MICHELIN PORSCHE 911 RSR (Patrick LONG USA Tracy KROHN USA Niclas JÖNSSON SWE)