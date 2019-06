Meno di 300 euro per volare a New York da Roma e Milano: ecco l’offerta di British Airways

Voli low cost New York | Milano | Roma

Dall’Italia a New York a meno di trecento euro. Andata e ritorno. No, non è no scherzo, ma una promozione della compagnia britannica British Airways, che renderà felici tutti coloro che sognano la Grande Mela.

La compagnia inaugura così tre nuovi voli diretti a New York con partenza da Milano Malpensa e da Roma Fiumicino. Dall’aeroporto milanese si potrà arrivare anche a Miami, per via di una serie di accordi che la compagnia ha stipulato con la statunitense American Arilines.

Voli low cost New York | L’offerta

I prezzi stracciati, però, sono validi sono per tre giorni: l’offerta di British Ariways è valida, infatti, dal 13 al 16 giugno. E così è possibile prenotare un volo per New York da Milano Malpensa a partire da 292 euro, mentre da Roma Fiumicino il prezzo è ancora più conveniente e si parte a 289 euro.

Ma non finisce qui, perché British Airways dal 13 al 17 giugno permette di acquistare un pacchetto vacanza: meno di 550 euro per un volo (andata e ritorno) e noleggio di un’auto per una settimana, ma solo da Milano.

Voli low cost New York | Il sogno americano

Paolo De Renzis, Commercial Manager Europe Corporate Sales di British Airways, ha affermato che “il sogno americano è ancora forte e vivo negli italiani, per questo con le nuove tratte vogliamo dare un’ulteriore opportunità di intraprendere il viaggio negli USA da sempre sognato e non ancora realizzato. Dall’indagine emerge l’interesse ad effettuare viaggi on the road per questo le nuove rotte toccano ad esempio Charleston e Pittsburgh”.

New York resta tra le mete più ambite dagli italiani, insieme ad altri luoghi degli Stati Uniti, in primis California e Miami.

