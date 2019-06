UN MATRIMONIO DA FAVOLA TRAMA – Un matrimonio da favola è una commedia di Carlo Vanzina arrivata nelle sale italiane nel 2014.

Un matrimonio da favola trama | Di cosa parla

Daniele è un impiegato di un gruppo bancario di Zurigo, non è molto intraprendente e quindi la sua carriera è bloccata in un limbo a differenza della sua vita sentimentale. Infatti, Daniele sta per sposarsi con la figlia del direttore della sua banca, Barbara. Nonostante il direttore non abbia una gran bella opinione di Daniele, il ragazzo è determinato ad arrivare fino in fondo e, per celebrare al meglio il giorno più importante della sua vita, vuole invitare i suoi vecchi compagni di liceo.

All’epoca, Daniele, Giovanni, Luca, Alessandro e Luciana erano un gruppo inseparabile ma, dopo la maturità, ognuno ha proseguito per la propria strada.

Dopo vent’anni, i cinque amici dovranno fare i conti con la realtà.

Un matrimonio da favola trama | I personaggi

Giovanni è sposato con un avvocato divorzista – Paola – ma ha anche una relazione extraconiugale con la giovane e ignara Sara. In occasione delle nozze di Daniele, Giovanni chiede a Sara di accompagnarlo, convinto che sua moglie sia troppo oberata per accettare, e coglie l’occasione di trascorrere del tempo in compagnia dell’amante.

Luca ha sempre voluto girare il mondo ed è finito a fare la guida turistica a Roma, frequenta donne come se non ci fosse un domani e non ha nessun legame stabile.

Alessandro deve seguire la carriera militare per ordine del padre e addestra nuove reclute, ma in realtà tenta di nascondere la propria omosessualità convivendo con il fidanzato Roberto, che invece lo vorrebbe più propenso al coming out.

Luciana, l’unica donna del gruppo, ha subito un grave infortunio che l’ha allontanata dalla carriera nel calcio. Pur avendo sempre avuto un debole per Alessandro (ignorandone l’omosessualità), Luciana ha una relazione con il suo assicuratore Fabio, un uomo che ormai sopporta a malapena.

I cinque amici hanno l’occasione di passare del tempo insieme ma non ci riusciranno. Ognuno sarà preso da una sventura: mentre Daniele tenta d’ingraziarsi il suocero, Giovanni viene raggiunto dalla moglie e così è costretto a scaricare Sara ad Alessandro, il quale a sua volta sarà raggiunto da Roberto a sorpresa. Luciana vorrebbe confessare i suoi sentimenti ad Alessandro, ma si fredda pensando che il ragazzo abbia avuto un’avventura con Sara alle spalle di Giovanni.

In più, Luca conosce Barbara ma non sa che è la futura sposa di Daniele e ci va a letto insieme.

Un matrimonio da favola va in onda in prima serata mercoledì 12 giugno 2019 su Rai 1.

