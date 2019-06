UN MATRIMONIO DA FAVOLA STREAMING – Mercoledì 12 giugno 2019 va in onda su Rai 1 una commedia firmata da Carlo Vanzina: Un matrimonio da favola è arrivato nelle sale cinematografiche italiane nel 2014 e la Rai ha deciso d’intrattenere il suo pubblico estivo con qualcosa di fresco e divertente.

Di cosa parla Un matrimonio da favola? Daniele deve sposarsi con la figlia del suo capo, un uomo che non lo digerisce affatto, e per l’occasione ha deciso d’invitare in Svizzera tutti i suoi compagni del liceo. All’epoca, erano un gruppo bello compatto e nessuno può dire di no a una bella rimpatriata.

Ed ecco che Giovanni, Luca, Luciana e Alessandro si precipitano a Zurigo per festeggiare le nozze dell’amico ritrovato dopo vent’anni. Peccato che niente andrà per il verso giusto. Soltanto Daniele ha saputo realizzare qualcosa nella vita, nonostante non brilli esattamente d’intraprendenza, mentre gli altri hanno abbandonato i propri sogni nel cassetto. Sarà questo weekend in Svizzera a ricordare loro la forza di saper ancora sognare.

Un matrimonio da favola streaming | Dove vedere in tv

Un matrimonio da favola va in onda su Rai 1 mercoledì 12 giugno 2019. Alle ore 21:25 potete sintonizzarvi sul primo canale della Rai, che trovate al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky, può trovare il canale ammiraglio della Rai al tasto 101.

Un matrimonio da favola streaming | Dove vedere in diretta streaming | On Demand

Volete seguire Un matrimonio da favola in diretta streaming tramite smartphone, tablet e pc? Nessun problema, Rai ha pensato anche a questo. A vostra disposizione c’è RaiPlay, la piattaforma streaming che permette all’utente di usufruire gratuitamente dei suoi contenuti in diretta streaming.

Ma c’è di più: potete guardare Un matrimonio da favola anche in un secondo momento grazie alla funzione on demand di RaiPlay.

Un matrimonio da favola vi aspetta alle 21:25 il 12 giugno 2019 su Rai 1.

