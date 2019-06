UN MATRIMONIO DA FAVOLA FILM – Un matrimonio da favola è una commedia del 2014 di Carlo Vanzina. La pellicola, girata tra Merano, Bolzano, Zurigo, Klagenfurt e Roma, è stata nominata ai Nastri D’Argento nella categoria “miglior attore non protagonista” grazie a Giorgio Pasotti.

Di cosa parla Un matrimonio da favola? E qual è la trama? Vediamolo insieme.

Un matrimonio da favola film | Trama

Daniele ha chiesto la mano della figlia del presidente della banca di Zurigo, dove è impiegato. In vista delle nozze, Daniele vuole invitare per il grande giorno i suoi ex compagni del liceo che non vedeva dai tempi della maturità.

Cinque compagni di liceo si ritrovano dopo vent’anni dalla maturità e non tutti hanno realizzato i propri sogni. Daniele è l’unico ad aver fatto carriera e ritrovarsi tutti a Zurigo per celebrare le sue nozze diventa un rischioso salto nel passato.

Colta l’occasione per una rimpatriata, i cinque amici ripristinano quell’atmosfera complice ma ben presto devono rimettere in gioco anche le proprie aspirazioni.

Sarà un lungo weekend di rivelazioni per i cinque protagonisti, un matrimonio che aprirà gli occhi a tutti e permetterà di ritrovare a tutti il coraggio di trovare la propria strada.

Tutto quello che c’è da sapere sulla trama di Un matrimonio da favola

Un matrimonio da favola film | Cast

Chi fa parte del cast di Un matrimonio da favola? Ricky Memphis interpreta Daniele, il futuro sposo grazie al quale gli amici del liceo possono rincontrarsi dopo vent’anni.

Adriano Giannini interpreta Luca, Emilio Solfrizzi interpreta Giovanni, Giorgio Pasotti è Alessandro, Riccardo Rossi interpreta Fabio Rocchetti, Paola Minaccioni è Paola.

Poi abbiamo Ilaria Spada che interpreta Sara, Andrea Osvárt è Barbara, Max Tortora è lo Zio di Daniele, Luca Angeletti interpreta Roberto, Roberta Fiorentini è Iole Capozzi e infine Teco Celio interpreta Casimiro.

Il cast al completo di Un matrimonio da favola

Un matrimonio da favola film | Streaming

Ma dove vedere Un matrimonio da favola? Dopo essere arrivato nelle sale italiane il 10 aprile 2014, il film viene riproposto in prima serata su Rai 1 per far fronte all’estate. Un matrimonio da favola va in onda mercoledì 12 giugno 2019 alle ore 21:25.

Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando, in più potete anche seguire il film in diretta streaming su RaiPlay.

Dove vedere in tv e streaming Un matrimonio da favola