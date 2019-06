🔴 SE CERCHI LE ULTIME NOTIZIE DAL MONDO, CLICCA QUI

Ultime notizie | L’agenda di oggi | Mercoledì 12 giugno

Governo: nuovo vertice tra Conte, Salvini e Di Maio per reimpostare l’agenda. Si cerca un modo per evitare la procedura d’infrazione Ue.

Sblocca cantieri: il governo mette la fiducia sul testo alla Camera.

Iran: premier giapponese Shinzo Abe a Teheran per tentare mediazione.

Francia: il premier Philippe presenta piano di riforme del governo.

Germania: Merkel riceve il principe ereditario di Abu Dhabi, bin Zayed.

Whirpool: tavolo di trattativa tra le parti al Mise.

Fake News: presentazione dell’iniziativa NewsGuard in Italia.

Rai: offese a Falcone e Borsellino, sviluppi dopo l’inchiesta interna.

Ultime notizie | L’agenda di oggi | Martedì 11 giugno

Governo: dopo il vertice a tre è il giorno del Consiglio dei ministri. Sul tavolo il decreto sicurezza bis.

Ue: audizioni di Tria ala Camera e al Senato sul rischio procedura di infrazione verso l’Italia.

Riace: a Locri si apre il processo a Mimmo Lucano, previsto un corteo a sostegno dell’ex sindaco.

Russiagate: alla Camera voto sul ministro della Giustizia William Barr.

Brexit: corsa per la successione di Theresa May.

Ambiente: presentata la guida sui migliori laghi e mari d’Italia, a cura di Legambiente e Touring Club.

Sport: torneo per il diritto allo Sport “Siamo tutte calciatrici”, presente il presidente della Camera Roberto Fico.

Ultime notizie | L’agenda di oggi | Lunedì 10 giugno

Governo: vertice tra Conte e i due vice in vista del Consiglio dei ministri. Tensione sui minibot col Tesoro. Nel M5S “graticola” per i sottosegretari.

Ue: prosegue il dialogo sulla procedura d’infrazione.

Ballottaggi: i risultati del secondo turno delle elezioni amministrative in 134 comuni.

ArcelorMittal: tavolo azienda-sindacati per l’ex Ilva di Taranto.

Regno Unito: scadono i termini di presentazione delle candidature per succedere a Theresa May alla guida dei Tories.

Svizzera: a Ginevra la Conferenza internazionale del Lavoro.

Grecia: Tsipras dal presidente Pavlopoulos per chiedere di sciogliere il parlamento e indire elezioni anticipate.

Migranti: naufragio Lampedusa del 2013, udienza Gup per ufficiali Guardia Costiera e Marina per mancati soccorsi.

Ultime notizie | L’agenda di oggi | Venerdì 7 giugno

Ballottaggi: ultimo giorno di campagna elettorale per i Comuni in cui si vota domenica.

Governo: dopo l’incontro tra Di Maio e Salvini, si lavora per il Cdm previsto la prossima settimana.

G20: i ministri delle Finanze e i governatori delle Banche centrali in Giappone.

Giustizia: polemiche dopo le dichiarazioni di Salvini che anticipa gli arresti a Prato.

Brexit: Theresa May si dimette da leader dei Tory, in attesa di lasciare l’incarico di premier al suo successore.

Libia: il vicepresidente Maitig a Washington.

Francia: Macron riceve il premier canadese Trudeau.

Ultime notizie | L’agenda di oggi | Giovedì 6 giugno

Ue: il rischio di una procedura di infrazione per debito eccessivo accende tensione sull’ipotesi di una manovra correttiva.

Governo: atteso incontro tra Salvini e Di Maio.

Politica: Conte ancora in visita in Vietnam. In Italia campagna elettorale per i ballottaggi.

Bce: consiglio direttivo e conferenza stampa di Draghi.

Francia-Usa: Macron incontra Trump a Caen.

Germania: sentenza per l’infermiere che ha ucciso i pazienti.

D-day: cerimonie per il 75esimo anniversario dello sbarco in Normandia.

Israele: Gay Pride a Gerusalemme.

Argentina: proteste contro la visita del presidente del Brasile Bolsonaro.

Megalizzi: nasce la Fondazione intitolata al giornalista ucciso nell’attentato a Strasburgo.

