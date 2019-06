Belen Stefano De Martino vacanza Ibiza | Instagram | Rodríguez

Vacanza. Senza freni. Stefano De Martino e Belen Rodríguez, finalmente, hanno ritrovato il sorriso. Da poche ore sono arrivati a Ibiza: location estiva dove da sempre tutto il “clan Rodríguez” si trasferisce. Stavolta, però, c’è pure Stefano.

Foto, selfie e Instagram stories: tutto questo per animare la fuga amorosa. E i like della Rodríguez aumentano ora dopo ora. Ma l’ex ballerino di Amici esagera e pubblica una foto del lato B di Belen con tanto di frase: “Mi Paraiso”.

Lo scatto hot non sfugge a nessuno. Niente paparazzi al seguito, De Martino preferisce la “foto fai da te” per immortalare quello che definisce Paradiso. Si tratta, semplicemente, del lato B della Rodríguez che fa sognare milioni di fan.

Meritata vacanza per i Rodríguez che, dopo le fatiche di una stagione tv passata sempre davanti alla telecamera, hanno deciso di dedicarsi un po’ di tempo senza lavorare. A fine agosto saranno insieme in tv, su Rai 2, per la Notte della Taranta.

Quella che stanno vivendo, per la verità, è la loro loro seconda fuga d’amore visto che sono stati di recente in Marocco. Da lì hanno ufficializzato con una foto e un bacio (che tutti aspettavamo) il loro ritorno di fiamma.

Adesso, sembra che tutto vada liscio come l’olio. Il feeling ritrovato sta facendo bene alla famiglia Rodríguez – De Martino e al piccolo Santiago, il bambino nato subito dopo il loro matrimonio. A proposito: c’è chi parla di seconde nozze. Ma non avevano divorziato? Mistero, Sicuramente, il ritorno di Cupido ha mandato in soffitta carte bollate e avvocati.

Parola d’ordine: amore. E per coronarlo spunta pure l’indiscrezione di una nuova gravidanza di Belen. Sarà vero? I beninformati, addirittura, dicono che si tratta di una femminuccia. Nessuna smentita e nessuna conferma. Per ora. Ma potrebbe arrivare ben presto dalla showgirl argentina l’annuncio ufficiale.

Sarebbe una delle notizie più belle per chi ama il gossip ed è fan, da sempre, della super coppia che continua a occupare le copertine delle più importanti riviste di gossip.

