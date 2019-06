Stasera in tv Un matrimonio da favola Rai 1 | Film | Trama | Cast | Trailer

STASERA IN TV UN MATRIMONIO DA FAVOLA RAI 1 – Una divertente commedia di Carlo Vanzina in prima serata su Rai 1 stasera mercoledì 12 giugno va in onda Un matrimonio da favola, commedia del 2014 con attori famosi come Emilio Solfrizzi, Giorgio Pasotti, Riccardo Rossi e Paola Minaccioni.

Un film per tutta la famiglia adatto al pubblico di Rai 1. Ecco la trama e tutto quello che c’è da sapere.

Stasera in tv Un matrimonio da favola Rai 1 | Trama

Daniele lavora in una banca a Zurigo e si innamora della figlia del presidente, tanto da chiederne la mano al padre. Organizzando il matrimonio, il protagonista del film stasera in tv su Rai 1 vuole riunire tutti i suoi ex compagni di liceo per festeggiare insieme.

Il nuovo incontro, a venti anni di distanza, crea momenti di grande ilarità e comicità. Non tutti si sono realizzati nella propria vita, anzi di fatto solo Daniele ha fatto carriera. L’occasione della rimpatriata tra i cinque amici diventa un motivo per rimettere in gioco anche le proprie aspirazioni.

Un weekend che permetterà a tutti di riaprire gli occhi su quanto accaduto e sul percorso intrapreso nelle proprie vite. Dopo essere arrivato nelle sale italiane il 10 aprile 2014, il film viene riproposto in prima serata stasera in tv su Rai 1. Un matrimonio da favola va in onda mercoledì 12 giugno 2019 alle ore 21:25.

Stasera in tv Un matrimonio da favola Rai 1 | Cast

Tanti gli attori famosi di Un matrimonio da favola, la commedia diretta da Carlo Vanzina. Adriano Giannini interpreta Luca, Emilio Solfrizzi è Giovanni, Giorgio Pasotti è Alessandro, Riccardo Rossi interpreta Fabio Rocchetti, Paola Minaccioni è Paola.

E ancora nel cast Ilaria Spada che interpreta Sara, Andrea Osvárt è Barbara, Max Tortora è lo Zio di Daniele, Luca Angeletti interpreta Roberto, Roberta Fiorentini veste i panni di Iole Capozzi e infine Teco Celio interpreta Casimiro.

Trailer

Ecco il trailer di Un matrimonio da favola, stasera in tv su Rai 1.

