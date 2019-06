Stasera in tv | 12 giugno 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Live Non è la D’Urso | Un matrimonio da favola

STASERA IN TV 12 GIUGNO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 12 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 12 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20.30 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – Un matrimonio da favola

Su Rai 1 stasera arriva la commedia Un matrimonio da favola, film del 2014 di Carlo Vanzina con Ricky Memphis, Giorgio Pasotti, Adriano Giannini, Emilio Solfrizzi e Stefania Rocca.

La trama: Daniele sta per sposare la figlia del presidente della banca di Zurigo presso la quale è impiegato. In vista del gran giorno chiama accanto a sé i suoi ex compagni di liceo, che non vedeva dai tempi della maturità. Al contrario di Daniele, pochi di loro hanno coronato i sogni giovanili: Luca voleva viaggiare e invece fa la guida turistica; Luciana voleva diventare giocatrice di calcio professionista ma un incidente le ha stroncato la carriera e lei ha finito per sposare il perito dell’assicurazione; Alessandro ha dovuto seguire le orme del padre nell’esercito nascondendo la propria omosessualità; e Giovanni, che voleva giocare in Borsa, vende borsette e ha sposato un’avvocatessa divorzista. Il matrimonio a Zurigo diventa l’occasione per ritrovarsi e fare il punto delle vite di tutti, magari con la speranza di cambiarne qualcuna.

Ecco il trailer:

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21.20 – Pompei

Su Rai 2 questa sera va in onda il film Pompei, con Emily Browning, Kit Harington, Jessica Lucas, Carrie-Anne Moss, Kiefer Sutherland, Jared Harris, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Sasha Roiz, Currie Graham, Ben Lewis, Joe Pingue. Il film va in onda al posto di Realiti, lo show di Enrico Lucci spostato in seconda serata a causa degli ascolti bassissimi e delle polemiche scaturite dalla prima puntata.

Il problema non è il cantante che ha insultato Falcone e Borsellino in Rai ma siamo noi, un Paese senza memoria (di G. Cavalli)

La trama: un’epica ricostruzione di una delle tragedie più sconvolgenti del mondo antico. Amore, avventura e un disastro naturale di proporzioni catastrofiche sono gli elementi chiave del film. Ambientato nel 79 d.C., Pompei racconta la storia di Milo (Kit Harington), uno schiavo diventato un invincibile gladiatore che si ritrova a lottare contro il tempo per salvare la donna che ama, Cassia (Emily Browning), la bella figlia di un ricco mercante che è stata però promessa a un corrotto senatore romano. Quando il Vesuvio esplode con un torrente di lava incandescente, Milo deve riuscire ad abbandonare l’arena e salvare la sua amata, mentre quella che un tempo era la splendida città di Pompei gli crolla attorno.

Ecco il trailer:

Stasera in tv 12 giugno 2019 | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Che ci faccio qui

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma di Federica Sciarelli che racconta le storie delle persone scomparse in tutta Italia.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20:30 – Stasera Italia

21.25 – Hostage

Su Rete 4 va in onda il film Hostage, del 2005, con Bruce Willis, Kevin Pollak, Ben Foster, Robert Knepper, Michelle Horn, Rumer Willis, Kim Coates.

La trama: Jeff Talley è specializzato in situazioni in cui i malviventi prendono degli ostaggi. Traumatizzato da una decisione sbagliata in cui perdono la vita una donna e un bambino Talley si trasferisce in una piccola città dove prende l’incarico di capo della polizia locale.

Stasera in tv 12 giugno 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Live – Non è la d’Urso

Su Canale 5 questa sera una nuova, scatenata puntata di Live – Non è la D’Urso, uno dei pochi programmi che in questa stagione sta dando soddisfazione a Mediaset in termini di ascolti tv.

Guida tv 12 giugno | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – C.S.I – Scena del crimine

21.20 – Una notte da leoni 2

Su Italia 1 questa sera il film Una notte da leoni 2, con Liam Neeson, Bradley Cooper, Jamie Chung, Zach Galifianakis, Ed Helms, Justin Bartha, Juliette Lewis, Todd Phillips, Ken Jeong, Tanner Maguire.

La trama: Il gruppo di amici formato da Phil, Stu, Alan e Doug parte per recarsi in Thailandia, dove si celebrerà il matrimonio di Stu. Visto come e’ andata con l’addio al celibato a Las Vegas (narrato nel precedente film), Stu si cautela e decide che i festeggiamenti culmineranno con un tranquillo brunch domenicale, rigorosamente separato dalla cerimonia. Ma ogni calcolo viene disatteso da un mix di eventi potentissimo.

Ecco il trailer:

Programmi tv 12 giugno 2019 | La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide con Andrea Purgatori – Ambrosoli un eroe borghese

Questa sera su La7 arriva una puntata speciale di Atlantide, con Andrea Purgatori, dal titolo “Ambrosoli – Un eroe borghese“.

Stasera in tv 12 giugno 2019 | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Molise

21:30 – Black Hawk Down

Tv 8 questa sera propone il film Black Hawk Down, con Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, Sam Shepard.

La trama: Il 3 ottobre del 1993, un gruppo di rangers e di specialisti della Delta Force riceve l’ordine di catturare i luogotenenti del generale Aidid riuniti nel cuore di Mogadiscio, all’interno dell’area ostile alle truppe americane di stanza in Somalia insieme alle forze dell’Onu. La missione deve durare pochi minuti; invece si prolunga per diciotto ore di ferro e di fuoco. Due elicotteri Black Hawk vengono abbattuti e i superstiti vanno tratti in salvo…

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

19:05 – Cambio vita

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Quo Vado?

Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva Quo Vado?, commedia campione d’incassi con Checco Zalone.

La trama: Checco è un ragazzo che ha realizzato tutti i sogni della sua vita. Voleva vivere con i suoi genitori evitando così una costosa indipendenza e c’è riuscito, voleva essere eternamente fidanzato senza mai affrontare le responsabilità di un matrimonio con relativi figli e ce l’ha fatta, ma soprattutto, sognava da sempre un lavoro sicuro ed è riuscito a ottenere il massimo: un posto fisso nell’ufficio provinciale caccia e pesca. Con questa meravigliosa leggerezza Checco affronta una vita che fa invidia a tutti. Un giorno però tutto cambia. Il governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Convocato al ministero dalla spietata dirigente Sironi, Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o essere trasferito lontano da casa. Per Checco il posto fisso è sacro e pur di mantenerlo accetta il trasferimento. Per metterlo nelle condizioni di dimettersi, la dottoressa Sironi lo fa girovagare in diverse località italiane a ricoprire i ruoli più improbabili e pericolosi ma Checco resiste eroicamente a tutto. La Sironi esausta rincara la dose e lo trasferisce al Polo Nord, in una base scientifica italiana col compito di difendere i ricercatori dall’attacco degli orsi polari. Proprio quando è sul punto di abbandonare il suo amato posto fisso, Checco conosce Valeria, una ricercatrice che studia gli animali in via d’estinzione e s’innamora perdutamente di lei. Inizia così un’avventura fantastica nella quale Checco scoprirà un nuovo mondo, aprendo la sua piccola esistenza a orizzonti lontanissimi.

Ecco il trailer:

Programmi tv 12 giugno | Sky Sport Mondiali

Cosa fanno oggi su Sky Sport Uno:

20.30 – Studio Women’s World Cup

20.50 – Francia-Norvegia (diretta)

Su Sky Sport Mondiali continua l’avventura del Mondiale femminile 2019. Questa sera, in diretta esclusiva, la partita tra Francia e Norvegia.

Stasera in tv 12 giugno | Sky Uno

20:30 – Cuochi d’Italia

21:15 – 4 ristoranti Spagna – 1^TV

22:30 – 4 ristoranti Spagna – 1^TV

Su Sky Uno in prima tv due nuove puntate di 4 ristoranti Spagna.