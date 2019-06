Spread oggi 12 giugno 2019 | Spread tempo reale | Btp | Borsa

Spread oggi 12 giugno 2019 | Nella giornata di ieri, martedì 11 giugno, lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 254,8 punti base (qui tutti gli aggiornamenti). Si tratta di un livello più basso di quello rilevato nei giorni scorsi ma il differenziale tra rendimento dei titoli di Stato italiani ed omologhi tedeschi continuerà certamente ad essere monitorato con attenzione, anche per valutare la fiducia nei mercati su politica e istituzioni del nostro Paese.

La diminuzione dello spread in queste ore aiuta a placare i timori che si erano diffusi prima della lettera dell’Ue sui conti pubblici italiani. Lo spread era salito sopra quota 290 punti. La minaccia dell’apertura di una procedura di infrazione da parte di Bruxelles non ha coinciso con un ulteriore innalzamento del differenziale.

Anche ieri è continuato un giro di dichiarazioni sui conti pubblici italiani. “L’Italia sbaglia direzione, rischia la procedura d’infrazione”, ha spiegato il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker. Il premieri Giuseppe Conte ha risposto: “Lui sbagliò sulla Grecia”. “È interesse del governo trovare l’accordo con l’Ue, un compromesso per evitare la procedura d’infrazione”, sono state le parole del ministro dell’Economia Giovanni Tria alla Camera dei Deputati.

Spread oggi 12 giugno 2019 | I valori del 12 giugno

Qui di seguito i valori del differenziale, aggiornati ogni 30 minuti, fino alla chiusura.

I valori vengono comunicati a partire dalle ore 9.00

Spread | I valori dell’11 giugno

17.30 – 254,8

17.00 – 255,7

16.30 – 254,1

16.00 – 254,9

15.30 – 253,3

15.00 – 256,2

14.30 – 255,5

14.00 – 256,6

13.30 – 256,1

13.00 – 257,6

12.30 – 256,9

12.00 – 257,1

11.30 – 258,6

11.00 – 259

10.30 – 258,4

10.00 – 258,1

9.30 – 258,2

9.00 – 256,7

Spread oggi 12 giugno 2019 | Spread significato | Che cos’è

Lo spread è la differenza di rendimento tra titoli di Stato italiani e gli omologhi tedeschi. Si tratta in particolare della “forbice” tra il rendimento offerto dal Btp (buono del tesoro poliennale emesso dallo Stato italiano) a 10 anni e quello offerto dal suo corrispettivo tedesco, il Bund.

Lo spread (che è in realtà un termine generico che indica la differenza esistente tra due valori e assume un significato diverso a seconda del contesto) viene utilizzato nel gergo economico e politico come riferimento per misurare la stabilità economica di un paese in relazione con gli altri paesi.

Spread oggi 12 giugno 2019 – È soprattutto da metà 2011 che il termine è finito al centro dell’attenzione pubblica in Italia, assumendo il significato di differenziale tra i Btp decennali italiani e i Bund tedeschi decennali.

All’inizio di quell’anno, il 4 gennaio 2011 il differenziale Btp/Bund era a 173 punti base. Ma a novembre, dopo un’estate burrascosa, mese dell’avvicendamento a Palazzo Chigi tra Silvio Berlusconi e Mario Monti, lo spread toccò addirittura quota 575.