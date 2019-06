Reddito di cittadinanza truffa Salerno | San Valentino Torio | Isee basso | Denunciato | Ultime notizie

Arriva dalla provincia di Salerno l’ultima truffa in ordine di tempo sul reddito di cittadinanza. Con il passare del tempo, infatti, stanno aumentando le segnalazioni da tutta Italia su alcuni autentici furbetti del reddito, che falsificando l’attestazione Isee dichiarano il falso sulla loro condizione economica e ottengono così il sussidio, per il quale in realtà non hanno i requisiti.

Per una pratica del genere, nei giorni scorsi a San Valentino Torio, in provincia di Salerno, è stato denunciato un uomo con le accuse di falso ideologico e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, infatti, l’uomo – un 67enne con alcuni precedenti – aveva dichiarato all’anagrafe di vivere da solo, quando in realtà alcuni suoi familiari (che stanno in casa insieme a lui) percepiscono stabilmente un reddito.

In questo modo, quindi, l’uomo non ha accumulato i propri guadagni a quelli dei familiari. Riuscendo a rimanere al di sotto della soglia massima di reddito entro la quale si può fare richiesta del reddito di cittadinanza.

Per riuscirci, l’uomo aveva presentato una certificazione Isee ovviamente alterata. Ottenendo dall’Inps la comunicazione di avvenuta accettazione della domanda per il reddito di cittadinanza.

Dopo la scoperta, la procura ha disposto – su autorizzazione del giudice per le indagini preliminari – nei suoi confronti un decreto di sequestro preventivo della card elettronica (quella su cui viene caricato il sussidio).

