Repubblica

Lo sfogo di Conte: così vanno a sbattere

I novant’anni di Anne Frank

I minibot una patrimoniale per le imprese (di Tito Boeri)

Alitalia, la Lega vuole Atlantia, Oggi scontro con i 5 Stelle

Csm, altri nomi nell’inchiesta

La lunga lotta dell’Italpizza

Bella Nazionale al quarto centro (di Gianni Mura)

Il diktat di Salvini: “Flat tax sforando il deficit”

La sfida di Conte ai vice: “Resto se mi convincono”

Italia, anche i governi Ue chiedono la manovra bis

Salvini, condono sui soldi nascosti nelle cassette di sicurezza

Bagnai, il no euro: “Sono pronto a fare il ministro”

Decreto sicurezza bis via libera del governo alla stretta anti-Ong

Il tabaccaio sparò dall’alto, il ladro colpito alle spalle

La sorella della vittima: “Ora ho paura che i complici vengano da me”

Solidali o no, governo diviso E il paese va in piazza lo stesso

Arriva la cittadinanza per i ragazzini eroi dell’autobus

Stop del New York Times a vignette e satira politica

Gulonov, ora Mosca ci ripensa. Il giornalista libero dopo le proteste

Monopattini elettrici, a Parigi la prima vittima. In Europa multe e divieti

Riace, l’esilio di Lucano continua “Ma io resisto: non mi farò piegare”

L’alt dei ragazzi, via prof razzista dalla Maturità

Merkel e la Stasi, dubbi e bugie. Lo storico: “Resta un buco nero”

I suoi gatti nello zaino e Nicole Kidman fa infuriare gli animalisti

Borsellino, due ex pm indagati per i depistaggi nell’inchiesta

Migranti, chiuso l’hub Lite Comune-Prefettura “Non ci hanno avvisato”

Whirpool, il governo batte un colpo e su Napoli l’azienda prende tempo

De Gregori sotto le stelle: “Ecco le mie canzoni con un vestito nuovo”

Rassegna stampa oggi | Corriere della Sera

“Tassa sui soldi nascosti”

“Il tabaccaio ha sparato alle spalle”

La principessa “lobbista” contro Milano e Cortina

Prima i carabinieri (Il caffé di Massimo Gramellini)

Quei sospetti su Merkel. Nome in codice: «IM-Erika» Su Merkel le ombre della Stasi

“Ora salverò Assange”, intervista al nuovo capo di Wikileaks

Politica e toghe. Bloccate le porte girevoli (di Sabino Cassese)

Via libera al decreto sui migranti Di Maio: ora aumentare i rimpatri

Il giro di vite in piazza e le multe per le navi. Come cambiano le norme

Conte e Tria per la trattativa. Ma i vicepremier li marcano

Un governo bifronte nei negoziati con l’Europa

“Il mio ragazzo litigava con me ha sterzato e ucciso una donna”

Altri consiglieri del Csm alle riunioni per le nomine

L’esame-graticola agita il M5S Ecco i primi quattro a rischio

Il ritorno in campo di Centeno. Germania, Spagna e Portogallo aprono al dialogo con Roma

Ramy e Adam cittadini italiani: “Ringraziamo i nostri papà”

Sorpresa a Mosca: libero il reporter, cacciati due generali

La lezione di Pogba “Il razzismo? Meglio combatterlo col sorriso. Mi dà tristezza”

“L’Europa torni a guardare al Mediterraneo”

Vestite da ancelle per protestare

Scuola, accordo salva precari: concorso “facilitato” per 24mila

Il pm le affida 77 mucche. E la sindaca diventa allevatrice

Accoglienza o sicurezza? Idee confuse a sinistra

La Stampa

Salvini a caccia dei soldi nelle cassette di sicurezza

Borsellino, due giudici indagati per depistaggio

Quel piccoletto sopravvissuto ai suoi genitori

La corsa ad handicap del premier

Lattanzi: reati in calo inutili le nuove leggi contro il crimine

Riunione di condominio (Il buongiorno di Mattia Feltri)

“Ha sparato al ladro dal balcone di casa” Ma il paese scende in piazza per Franco

Mimmo Lucano a processo “Vado avanti con le collette”

Il patto gialloverde: salario minimo a 9€. Meno tasse sul lavoro

Alitalia, verso la proroga di un mese Salvini: “Atlantia è un partner naturale”

L’impossibile autonomia di Conte dai suoi vice

Se il populismo vuole allungare le mani sulla cultura

Gli avvocati milanesi rievocano gli orrori del 1938

Rassegna stampa oggi | Il Fatto quotidiano

Sfuriata di Conte a Salvini

Depistaggi su via D’Amelio: 2 pm indagati per calunnia

Mattarella come re Giorgio: pm di Roma, tutto da rifare

Contro la noia gialloverde ora mi faccio un bel partito (di Antonio Padellaro)

Il Sole 24 Ore

Juncker: sul debito l’Italia sbaglia. Tria: saldi rispettati

Da Quota 100 tesoretto di 5-6 miliardi

Salvini-Conte i nodi sulla Ue e le tensioni su Bagnai

Dl sicurezza bis, norme più severe anche per gli stadi

Trump ora attacca l’euro: è sottovalutato sul dollaro

Salvini: tassa per far circolare i contanti chiusi nelle cassette di sicurezza

Alitalia ancora senza offerte: aperture su Atlantia Tre giorni per decidere sulla proroga

Rassegna stampa oggi | Il Giornale

Salvini: ipotesi patrimoniale

Approvato il decreto sicurezza bis, ma è dimezzato

Golpe dei giudici: “Governo razzista”

Altro che schiena diritta, il governo ha la scoliosi (di Alessandro Sallusti)

Nella mappa della nuova (vecchia) Europa tutti i “sovranismi” hanno i loro confini

Conte in trincea: Non saremo la Grecia

Berlusconi sceglie il Nord Comi fuori dal Parlamento Ue

Conte-Salvini, il grande gelo. Tegola Di Maio sul premier

La gogna dei sottosegretari M5s Questionario anonimo per cacciarli

Messaggero

Salvini, manovra per sfidare la Ue

Stretta case-vacanza: in arrivo un codice per evitare l’evasione

Pagelle ai sottosegretari tra interrogatori e veleni nel rimpasto dei grillini

La Taverna e il partito no vax dietro i siluri contro la Grillo

Giorgetti verso la Commissione: “Faccio quello che mi chiedono”

Avvenire

Senza tetto né porto

Brasile, un dossier ora accusa: dai giudici complotto anti-Lula

Il Sahel, polveriera jihadista: nuova strage in Burkina Faso

Cimitero Mediterraneo: 7 morti

Ancora partenze, 61 persone riportate in Libia

L’orrore dei campi libici “Pagati coi fondi europei”

Libero

Roba da matti: Conte crede di essere premier

Salario minimo? No, semmai quello massimo (di Vittorio Feltri)

Va a ruba il libro di Salvini boicottato dalla sinistra

La censura rossa non si ferma: ecco altri quattro casi

Anziano costretto a mangiare le sue feci

Il primo negozio dedicato alla vagina

Il Foglio

La sinistra che c’è in tutto il mondo dovrebbe mettersi in testa che deve tifare per la destra che non c’è più

La carta populista per cambiare l’Europa

I trojan, un cortocircuito del diritto

Il Manifesto

Raggiro di vite

La sanità affonda, altri tagli in vista

Whirpool prima chiude, poi nega

Sblocca cantieri, “Il decreto apre varchi alle mafie”

Rassegna stampa oggi | Stampa online | News

Al Jazeera

Sudan army, protesters to resume talks on transitional council

Israel plans to entrench annexation of East Jerusalem: Report

The Guardian

Hong Kong protest: debate on extradition bill delayed after tens of thousands block streets

The New York Times

How one man may have sparked California’s biggest wildfire

Bbc

Trump reveals Mexico migrant plan by waving document around