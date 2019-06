POMPEI STREAMING – Kit Harington non ha interpretato soltanto Jon Snow. Nell’arco della sua carriera, ha dato prova di coraggio anche in Pompei, una pellicola del 2014 in cui ha interpretato il gladiatore Milo, uno schiavo rimasto orfano da bambino e finito da Londra a Pompei per imbattersi nella catastrofe che mise in ginocchio la città campana.

Milo s’innamora di Cassia, una bella nobile la cui famiglia è abituata allo sfarzo e all’alta società. Cassia ha trascorso un periodo a Roma, ma è tornata a casa per via del corteggiamento insistente di Corvo, un senatore corrotto che la costringerà ad accettare la sua proposta di matrimonio.

Le disgrazie delle loro vite saranno amplificate nel momento in cui il Vesuvio si risveglierà eruttando lava incandescente. Milo tenterà in ogni modo di salvare la sua amata, mettendo a rischio la sua stessa vita.

Ma dove vedere Pompei? In tv e in streaming?

Pompei streaming | Dove vedere il film in tv

Pompei va in onda mercoledì 12 giugno 2019 in prima serata su Rai 2. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 502 per la versione HD. Chi invece ha a disposizione un abbonamento alla pay-tv di Sky, può sintonizzarsi sul canale 102.

Pompei streaming | Dove vedere il film in diretta streaming | On demand

Pompei è usufruibile anche in diretta streaming. Non avete una televisione o vi risulta più comodo utilizzare computer, smartphone e tablet? Non temete, la Rai ha pensato anche a questo. Tutto quello che dovete fare è andare su RaiPlay, la piattaforma streaming che manda in diretta i contenuti programmati sui propri canali. Dovete soltanto registrarvi, anche tramite Facebook, e accedere alla piattaforma per poi selezionare il programma o il film di vostro interesse, in questo caso Pompei.

Ma c’è di più. Se questa sera avete da fare e non potete guardare Pompei con Kit Harington, non sentitevi in colpa. RaiPlay, tramite la funzione on demand, mette a vostra disposizione i suoi contenuti anche dopo la messa in onda.