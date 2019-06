POMPEI FILM – Pompei è un film drammatico del 2014 diretto da Paul W. S. Anderson e che ha visto come protagonista la star di Game of Thrones Kit Harington.

Il film si focalizza sull’eruzione del Vesuvio avvenuta nel 79 d.C. che rase al suolo la città campana ai tempi dell’Impero romano.

Vediamo nel dettaglio la trama, il cast e lo streaming di Pompei.

Pompei Film | Trama

Pompei è una ricostruzione di una delle tragedie più sconvolgenti del mondo antico. Il film ci porta indietro al 79 d.C. al cospetto di Milo, il protagonista interpretato da Kig Harington, uno schiavo diventato uno strabiliante gladiatore che dovrà sfidare il tempo pur di salvare la sua donna. Cassia è la figlia di un ricco mercante il quale l’ha promessa in sposa a un corrotto senatore romano.

Quando il Vesuvio erutta e mette in ginocchio la cittadina campana sotto la sua lava incandescente, Milo deve scappare dall’arena per salvare la donna della sua vita. Non può far niente per la città, ma può fare qualcosa per Cassia.

Pompei Film | Cast

A interpretare il coraggioso Milo è Kit Harington, attore amato e conosciuto per aver interpretato Jon Snow in Game of Thrones. Al suo fianco a interpretare la bella Cassia è Emily Browning, la cui fama è dovuta a “Una serie di sfortunati eventi” (il film del 2004 e non l’omonima serie Netflix).

Il cast di Pompei conta anche su Carrie-Ann Moss che interpreta la mamma di Cassia, Aurelia, e Jared Harris (Chernobyl) che interpreta il padre, Marco Cassio Severo: sono entrambi ricchi e ambiziosi e una delle famiglie più potenti della società pompeiana.

Nel cast vediamo anche Adewale Akinnuoye-Agbaje che interpreta un gladiatore alla ricerca della propria libertà, poi Kiefer Sutherland interpreta il senatore romano Quinto Attio Corvo.

Pompei Film | Streaming

Dove vedere Pompei? Il film va in onda mercoledì 12 giugno 2019 su Rai 2. Potete trovare il canale al tasto 2 del telecomando, ma potete anche guardare il film in streaming su RaiPlay.

