POMPEI CAST – Pompei è un film drammatico del 2014 diretto da Paul W.S. Anderson. La pellicola riprende il tragico evento che colpì e polverizzò la città di Pompei nell’antichità.

Siamo nel 79 d.C. e Milo è uno schiavo diventato un abile gladiatore. All’imminente catastrofe, Milo abbandona tutto e corre dalla sua amata Cassia, una donna promessa in sposa a un infido senatore romano, Quinto Attio Corvo.

Il Vesuvio erutta e porta con sé soltanto distruzione. Pompei sta per essere rasa al suolo e Milo farà qualunque cosa in suo potere per salvare la donna amata.

Ma chi fa parte del cast di Pompei? Vediamolo insieme.

Pompei cast | Attori e personaggi

Il protagonista indiscusso è un volto iconico del piccolo schermo. Kit Harington, il Jon Snow di Game of Thrones, in Pompei interpreta il coraggioso Milo che è pronto a tutto pur di difendere la donna che ama (un po’ come Jon con Ygritte).

Al suo fianco, a interpretare la bella donzella in difficoltà Cassia sarà Emily Browning, conosciuta per Lemony Snicket – Una serie di sfortunati eventi (film del 2004), ma anche per essere la protagonista di The Host. Inoltre, l’attrice ha recitato anche in America Gods e The Affair – Una relazione pericolosa.

Kiefer Sutherland in Pompei invece interpreta il Senatore Corvo, un uomo spregevole interessato ad accaparrarsi l’eredità di Cassia prendendola in sposa. Sutherland è un attore di recente avvistato in Zoolander 2 e Designated Survivor.

Ancora, il cast di Pompei è composto da Jared Harris (volto di Chernobyl) che interpreta Severo, Carrie-Anne Moss che invece interpreta Aurelia; entrambi sono i genitori di Cassia, abituati allo sfarzo e all’alta società.

Adewale Akinnuoye-Agbaje interpreta Attico, Sasha Roiz interpreta Marco Proculo, Currie Graham è Bellatore, Joe Pingue interpreta Greco, Dalmar Abuzeid è Felix, Ron Kennell è la donnola ed Emmanuel Kabongo interpreta il gladiatore africano.

