OROSCOPO DI OGGI 12 GIUGNO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di mercoledì 12 giugno 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi mercoledì 12 giugno 2019

Amici dell’Ariete, siamo ancora a metà settimana ma già non ne potete più. Siete scarichi e non vedete l’ora che arrivi il weekend.

Questi primi caldi di certo non aiutano, ma purtroppo il mare e le vacanze sono ancora lontane. A rasserenarvi un po’ ci pensa per fortuna il partner.

Cari Toro, dopo aver tanto faticato finalmente è il momento di raccogliere i frutti. Mantenete però sempre i piedi per terra.

Purtroppo qualcuno proverà a mettervi il bastone fra le ruote: sono solo invidiosi, voi andate dritti per la vostra strada.

Oroscopo di oggi 12 giugno 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, una giornata all’insegna della pigrizia quella di oggi 12 giugno 2019 secondo l’oroscopo.

Cercate quindi qualche gioia ottenibile in poco tempo, magari dandovi un obiettivo a breve termine e facilmente raggiungibile.

Avete bisogno oggi di tanta pazienza, altrimenti potreste scoppiare davvero per poco. A creare qualche disagio è soprattutto il partner.

Dal canto suo lui pensa di avere ragione: cercate allora di lasciar passare lentamente la sua rabbia ed evitate inutili discussioni.

Cari Leone, si prevede oggi una giornata davvero impegnativa per voi secondo l’oroscopo. Armatevi di tanta pazienza.

Un po’ in tutti i campi le stelle sono avverse, per cui potrebbe non andarvene bene nemmeno una. Evitate in ogni modo lo stress.

Oroscopo di oggi 12 giugno 2019 | Vergine

Amici della Vergine, avete molte ambizioni e progetti in testa, ma non sempre è facile mettere tutti in ordine.

Evitate lo stress e mantenete la lucidità. Fate bene a darvi un obiettivo, ma dieci forse sono un po’ troppi da gestire tutti insieme!

Cari Bilancia, per voi si prevede una giornata abbastanza turbolenta. Male in particolare l’amore.

Se la storia che state vivendo non vi soddisfa più, forse è il caso di chiudere i rapporti con quella persona.

Amici dello Scorpione, i troppi pensieri e l’ansia che vi opprime negli ultimi giorni vi dà più di qualche problema ad affrontare la giornata.

Potreste avere qualche fastidio fisico che non sarà facile scacciare in questo 12 giugno.

Oroscopo di oggi 12 giugno 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, è il caso che capite da che parte volete stare. Non potete tenere due piedi in una scarpa.

A non funzionare è soprattutto la vostra vita sentimentale. Avete dei rimpianti che vi tormentano, cercate di andare avanti.

Tanti grattacapi da affrontare oggi 12 giugno secondo l’oroscopo. Qualche problema specie sul lavoro.

Gli altri non hanno molta voglia di lavorare, complice il caldo, e voi dovete impegnarvi anche al posto loro.

Cari Acquario, siete tra i segni fortunati di oggi. Una buona notizia che aspettavate da tempo è arrivata e darà una svolta alla vostra giornata.

Non dimenticate di volare basso e ragionate prima di agire.

Amici dei Pesci, una giornata all’insegna della tranquillità e del relax. Quello che d’altronde amate più di ogni cosa.

Possibile qualche intoppo di lavoro, ma non fatevi rovinare questo bel martedì 12 giugno per così poco.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Toro, dopo un maggio non proprio all’altezza delle aspettative, e per il Sagittario, in continua crescita dall’inizio del 2019.

